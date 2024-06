Hitowy transfer polskiej siatkarki! Zagra w najlepszym klubie Europy z Joanną Wołosz

To jeden z najbardziej hitowych transferów tego roku w polskiej siatkówce! Reprezentacyjna przyjmująca Martyna Łukasik, po rozstaniu z Chemikiem Police, podpisała kontrakt z triumfatorem tegorocznej Ligi Mistrzyń – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano. W klubie tym od 2017 roku występuje Joanna Wołosz.

Martyna Łukasik (rocznik 1999) gra na pozycji przyjmującej. Pochodzi z Gdańska, gdzie zaczynała swą przygodę z siatkówką. Reprezentowała barwy klubów: UKS Jasieniak Gdańsk, Gedania Gdańsk (2012–15), Atom Trefl Sopot (2014–17), Trefl Proxima Kraków (2017–18) oraz Chemika Police (2018–24). Teraz zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer.

Do Imoco Volley trafiła więc z klubu z Polic, podobnie jak przed laty Joanna Wołosz. Drużyna z Conegliano w ostatniej dekadzie dominuje we włoskiej siatkówce – siedem razy wywalczyła mistrzostwo kraju (2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), do tego sześć Pucharów oraz siedem Superpucharów Italii. Dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2021, 2024), a trzykrotnie przegrywała dopiero w finale tych prestiżowych rozgrywek. Ma też w dorobku dwa triumfy w Klubowych Mistrzostwach Świata (2019, 2022).

Łukasik będzie piątą Polką w tym klubie. Wcześniej jego barwy reprezentowały Zuzanna Efimienko (2012–13), Berenika Tomsia (2016–17), Katarzyna Skorupa (2016–17) oraz wspomniana Wołosz, która jest kapitanem tej drużyny.



– Kiedy dowiedziałam się o tym po raz pierwszy, byłam w lekkim szoku i towarzyszyło mi wiele pozytywnych emocji. Wydawało mi się, że to świetna okazja, aby móc pracować w jednym z najlepszych klubów na świecie, z wieloma niezwykłymi zawodniczkami i sztabem. Mam nadzieję, że będę mogła wnieść swój wkład i pomóc zespołowi utrzymać wysoką jakość – powiedziała Łukasik, cytowana przez klubową stronę.

Martyna Łukasik – siatkarka reprezentacji Polski i Imoco Volley Conegliano Zobacz galerię

– Gra z Asią Wołosz zawsze była przyjemnością, do tej pory miałam okazję pracować z nią w reprezentacji, a ona wniosła wiele swoim doświadczeniem i osobowością. Myślę, że teraz wspólna praca w klubie może dać mi więcej możliwości zobaczenia wspaniałej gry Asi – dodała.

Martyna Łukasik czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski w barwach Chemika (2020, 2021, 2022, 2024). Ma również w kolekcji cztery Puchary oraz dwa Superpuchary Polski. Otrzymała też nagrody indywidualne MVP Pucharu Polski 2019 oraz MVP Superpucharu Polski 2023. Od 2017 roku występuje w reprezentacji Polski. W narodowych barwach wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów siatkarek 2023 oraz nagrodę dla najlepszej przyjmującej tej imprezy. W tym samym roku brała udział w zakończonych sukcesem kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu.