Wimbledon: Plan wtorkowych transmisji

Czas na dziewiąty dzień Wimbledonu 2024. We wtorek zobaczymy na korcie między innymi Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza czy Emmę Navarro. Sprawdź plan transmisji Wimbledonu na 9 lipca.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.



We wtorek kibiców czeka pierwsza część ćwierćfinałów zarówno kobiecego, jak i męskiego turnieju. Na kortach zobaczymy więc między innymi Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza czy Emmę Navarro.

Wimbledon 2024: Plan transmisji - 09.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

13:00 Wimbledon - studio

14:30 J. Sinner - D. Miedwiediew (komentarz: T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

16:30 J. Paolini - E. Navarro (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

14:00 L. Sun - D. Vekić (komentarz: F. Gawęcki)

16:00 C. Alcaraz - T. Paul (komentarz: K. Wanio)

Polsat Sport 3:

14:00 A. Radwańska/F. Schiavone - C. Black/S. Stosur (komentarz: M. Łuczak)

18:00 N. Trouve - T. Berkieta (komentarz: A. Romański)

Polsat Sport Premium 1:

13:00 Wimbledon - studio

14:30 J. Sinner - D. Miedwiediew (komentarz: T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

16:30 J. Paolini - E. Navarro (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 J. Salisbury/H. Watson - S. Gille/N. Kiczenok

14:00 H. Klugman - M. Stankiewicz (komentarz: M. Krogulec)

16:00 B. Krejcikova/L. Siegemund - H. Chan/W. Kudiermietowa

18:00 J. Murray/T. Townsend - K. Krawietz/A. Panowa

Polsat Sport Premium 3 (bez komentarza):

12:00 T. Woodbridge/R. Stubbs - J. Bjorkman/A. Keothavong

14:00 L. Cinalli - L. Samson

16:00 L. Hooper - A. Omarchanow

18:00 P. Brunclik - H. Bernet

20:00 J. Konta/C. Vandeweghe - R. Vinci/J. Zheng

22:00 H. Oluwadare/G. Paskauskas - T. Frodin/S. Lam

Polsat Sport Premium 5 (bez komentarza):

12:00 J. Gerard - M. Scheffers

14:00 D. Caverzaschi - A. Cataldo

16:00 J. Griffioen - L. Guo

18:00 M. Tanaka - D. Mathewson

20:00 I. Iwanowa/W. Sonobe - V. Barros/T. Kostović

22:00 A. Kovackova/L. Samson - E. Ionescu/L. Nilsson

Polsat Sport Premium 6 (bez komentarza):

12:00 M. Kostiuk/E. Ruse - G. Dabrowski/E. Routliffe

14:00 N. Skupski/D. Krawczyk - F. Martin/C. Bucsa

16:00 H. Patten/O. Nicholls - M. Venus/E. Routliffe

18:00 A. Barty/C. Dellacqua - A. Petković/M. Rybarikova

Polsatsport.pl

Kort numer 4:

R. Dencheva - M. Xu

H. Klugman - M. Stankiewicz

T. Kostović - M. Stojsavljevic

M. Ceban - H. Roh

R. Dencheva/E. Yaneva - H. Klugman/I. Lacy

V. Valdmannova/S. Zhenikhova - M. Stojsavljevic/M. Xu

Kort numer 5:

M. Pohankova - F. Johnson

R. Nijkamp - H. Oluwadare

C. Swaine - F. Thomas

J. Kim - C. Robertson

R. Jamrichova/E. Koike - F. Johnson/A. Korpanec Davies

B. Black/H. Read - R. Goto/R. Roura Llaverias

Kort numer 6:

J. Stusek - W. Sonobe

K. Penickova - S. Zhenikhova

K. Bigun - T. Faurel

A. Santamarta Roig - M. Mrva

M. Forbes - N. Honda

E. Jones/V. Paganetti - E. Tichackova/L. Urbanova

Kort numer 7:

T. Grant - M. Crossley

J. Vandromme - A. Penickova

V. Valdmannova - A. Vergara Rivera

T. Zhang - N. Budkov Kjaer

R. Bennani - R. Jodar

J. De Zeeuw/R. Nijkamp - K. Rolls/J. Vandromme

Kort numer 9:

I. Jovic - C. Esquiva Banuls

I. Iwanowa - R. Goto

J. Leach - J. Kumstat

F. Cina - K. Schinnerer

C. Esquiva Banuls/G. Jang - T. Grant/I. Jovic

J. Pastikova/J. Stusek - M. Crossley/A. Urhobo

Kort numer 14:

M. Gonzalez/U. Eikeri - J. Rojer/B. Mattek-Sands

S. Hsieh/E. Mertens - C. Gauff/J. Pegula

M. De la Puente - R. Spaargaren

Z. Zhu - Y. Kamiji

L. De Greef - A. Van Koot

A. Penickova/K. Penickova - M. El Allami/E. Sartz-Lunde

Kort numer 15:

S. Houdet - T. Miki

T. Oda - T. Sanada

C. Ratzlaff - T. Egberink

Z. Wang - M. Moreno

A. Bernal - X. Li

Kort numer 16:

R. Krajicek/C. Martinez - M. Bahrami/A. Molik

A. Radwanska/F. Schiavone - C. Black/S. Stosur

J. Blake/B. Soares - J. Chardy/F. Lopez

J. Cabal/R. Farah - J. Delgado/S. Grosjean

L. Cinalli/A. Vergara Rivera - M. Buchnik/O. Carneiro