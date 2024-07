Mniej zmęczony do tego spotkania podejdzie Miedwiediew. Rosjanin wygrał w 1/8 dzięki kreczowi Grigora Dimitrowa już w pierwszym secie. W pozostałych meczach zagrożony był tylko przez chwilę - w drugiej rundzie przegrał pierwszą partię z Alexandrem Mullerem.

Włoch rozkręca się za to z rundy na rundę. Pierwsze dwa mecze zakończył w czterech setach, ale kolejne dwa już w trzech. W ostatnim spotkaniu wygrał z Benem Sheltonem.

W zeszłorocznym Wimbledonie najlepszy okazał się Carlos Alcaraz, który w wielkim finale pokonał Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. To była pierwsza porażka Serba na londyńskich kortach od 2018 roku.

W tym roku finał zmagań mężczyzn ma się odbyć 14 lipca.



Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

