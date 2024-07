Do czasu pojedynku z Madison Keys, Paolini radziła sobie na londyńskich kortach świetnie. W starciu z Amerykanką było 1:1 w setach, 5:5 w gemach i nie wiadomo było, kto tak naprawdę awansuje do ćwierćfinału. Sprawę rozstrzygnęła kontuzja Keys, która zdecydowała się poddać spotkanie.

Navarro wyeliminowała w tym turnieju już dwa wielkie nazwiska: Naomi Osakę w drugiej rundzie oraz Coco Gauff w czwartej. W obu tych spotkaniach była zdecydowanie lepsza od swoich rywalek i przez cały czas kontrolowała wynik. Czy wygra po raz kolejny?

Rok temu w Wimbledonie triumfowała Marketa Vondrousova. W najważniejszym meczu tego turnieju była lepsza od Ons Jabeur (6:4, 6:4) i zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Obu pań nie ma już jednak w grze. To samo tyczy się Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka w trzeciej rundzie uległa Julii Putincewej.

W tym roku finał zmagań kobiet ma się odbyć 13 lipca.



Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

