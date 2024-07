13 miesięcy zawieszenia. Taki wyrok usłyszał od Internastional Tennis Integrity Agency Kamil Majchrzak 29 czerwca 2023. Powód? Nieświadome zażycie skażonych suplementów, a przez to przyjęcie zakazanych substancji, co zostało wykryte podczas rutynowej kontroli antydopingowej. Mogło być gorzej, Kamilowi groziły nawet cztery lata, ale ITIA uwierzyła w wersję Polaka. Jako że kara liczona była od momentu pojawienia się tymczasowego zawieszenia, to jasne stało się, że Majchrzak wróci do gry na początku 2024.

- Wiedziałem, że będę wracać od zera. Od początku nastawiłem się na trudne, długie przebijanie przez "tenisowe piekiełko" - powiedział w programie "Halo tu Wimbledon" Majchrzak.



Wywołany zawieszeniem spadek w rankingu i ponadroczny brak treningów spowodował, że zmienił się kaliber turniejów, na jakie jeździ 28-letni tenisista.



- Nigdy nie grałem w kurortowych turniejach. W tym roku obskoczyłem Monastyr, Szarm el-Szejk i Hammamet - przyznał Polak.



Egzotyczne jak się okazało były nie tylko lokalizacje turniejów, ale też same rozgrywki.



- W Monastyrze to jedna wielka walka, by dostać trening na korcie, włącznie z wykreślaniem nazwisk z planu treningowego - wyliczał dziwactwa małych turniejów w krajach arabskich Majchrzak. - Mecz bez sędziego w pierwszym turnieju po powrocie, musiałem sięgnąć pamięcią chyba do czasu, gdy miałem 18 lat.



Od powrotu na kort Kamil Majchrzak wygrał 5 turniejów, wcześniej wspomniane trzy turnieje ITF w Monastyrze, Hammamecie i Szarm el-Szejk, oraz dwa Challengery, w Kigali i Bratysławie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mateusz Przyrowski