Chorwatka ma już za sobą trzy długie pojedynki: z Wang Xiy, Dajaną Jastremską i Paulą Badosą. Jedynie z Eriką Andriejewą udało jej się wygrać bez straty seta. Wydaje się, że i ćwierćfinał może być długi.

Rywalką Vekic będzie bowiem Lulu Sun, która w tym turnieju pokazuje się ze świetnej strony. 123. rakieta światowego notowania w ostatnim meczu pokonała faworytkę gospodarzy - Emmę Raducanu. Już w pierwszej rundzie "wyrzuciła" z londyńskich zawodów tenisistkę z czołowej "10" - Qinwen Zheng.

Rok temu w Wimbledonie triumfowała Marketa Vondrousova. W najważniejszym meczu tego turnieju była lepsza od Ons Jabeur (6:4, 6:4) i zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Obu pań nie ma już jednak w tegorocznej rywalizacji. Podobnie z Igą Świątek, która w trzeciej rundzie uległa Julii Putincewej.



W tym roku finał zmagań kobiet ma się odbyć 13 lipca.



