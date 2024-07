Przed nami kolejny odcinek programu Halo tu Wimbledon. Transmisja we wtorek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

We wtorkowym programie Halo tu Wimbledon gośćmi Tomasza Tomaszewskiego będą były tenisista Michał Dembek oraz śledzący na żywo Wimbledon dziennikarz sportowy Krzysztof Rawa.



Tematami odcinka będą wczesne zakończenie tenisowej kariery przez Dembka, poniedziałkowe występy Polaków na Wimbledonie oraz rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach, jeśli chodzi o zmagania singlistek i singlistów.

Transmisja "Halo tu Wimbledon" we wtorek od godziny 11.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl. Po zakończeniu programu będzie on dostępny na kanale Polsatu Sport na YouTube.

Polsat Sport