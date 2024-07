Lewandowski już w Barcelonie. Hiszpańskie media piszą tylko jednym

Zawodnicy "Blaugrany” są w trakcie przygotowań do tournée po Stanach Zjednoczonych. Podopieczni Hansiego Flicka udadzą się do Ameryki Północnej w sobotę 28 lipca. W klubie pojawili się Andreas Christensen i Robert Lewandowski, którzy zameldowali się na porannym treningu. Obaj piłkarze dołączyli nieco później do drużyny z Katalonii, a to ze względu na dłuższe urlopy, które otrzymali po niedawno zakończonym EURO 2024.

Telewizja klubowa zarejestrowała moment, na którym widać jak Lewandowski udaje się do centrum medycznego "Dumy Katalonii” na zaplanowane badania. Piłkarz wydawał się rozluźniony i zadowolony z powrotu do klubu.

Takie słowa o "Lewym” można przeczytać na hiszpańskim portalu "Sport”.

"Lewandowski przygotowywał się w ostatnich dniach na Majorce i przyjechał w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Polak wie, że jeśli klub pozyska skrzydłowego Nico Williamsa, a na drugim skrzydle operować będzie Lamine Yamal, to dostanie znacznie więcej podań w polu karnym, co może przełożyć się na większą liczbę zdobytych bramek" – napisali dziennikarze.

FC Barcelona sezon ligowy rozpocznie 17 sierpnia od wyjazdowego meczu z Valencią.

