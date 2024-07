Rywalizacja tenisistów na igrzyskach olimpijskich zaczyna się już w sobotę. Nie wszyscy zawodnicy jednak na nim wystartują, wśród tych, którzy nie uzyskali kwalifikacji do Paryża, jest m.in. Włoch Matteo Berrettini, który bierze udział w turnieju ATP w Kitzbuhel. Jego rywalem w meczu półfinałowym jest Niemiec Yannick Hanfmann. Relacja live i wynik na żywo meczu Matteo Berrettini – Yannick Hanfmann na Polsatsport.pl.

Sklasyfikowany na 50. miejscu w rankingu ATP Berrettini jak do tej pory na turnieju w Kitzbuhel nie stracił nawet jednego seta. W drodze do półfinału pokonał Pawła Kotowa, Alejandro Tabilo i Nicolasa Moreno De Alborana. Jego ostatnim rywalem w drodze do półfinału będzie Hanfmann.

Niemiec stracił do tej pory podczas rozgrywanego w Alpach turnieju tylko jednego seta, było to w drugiej rundzie, kiedy jego rywalem był Brazylijczyk Gustavo Heide. Piątkowy półfinał będzie pierwszym spotkaniem Włocha i Niemca na korcie.

