Linette i Fręch nie dolecą na igrzyska? Niespodziewane kłopoty Polek

Magda Linette i Magdalena Fręch awansowały do finału turnieju WTA w Pradze. W piątek około południa Polki powinny wybiec na kort i zagrać o zwycięstwo w zmaganiach. Jak się okazuje, zawodniczki mogą mieć potem problem z przedostaniem się do Paryża, gdzie niebawem rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Całą sytuację opisała Linette.

Kłopot stanowi zamknięcie strefy powietrznej. Polki mogą mieć za mało czasu, aby dolecieć do Paryża samolotem. Dlatego Linette postanowiła zapytać o możliwe sposoby rozwiązania tego kłopotu.

ZOBACZ TAKŻE: Jelena Rybakina wycofała się z igrzysk! Rywalka Świątek podjęła decyzję

"Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z private jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej?Z Magdaleną Fręch czekamy na wasze tipy" - napisała w nieco humorystyczny sposób na platformie X.

Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej?

Z @MFrech97 czekamy na Wasze tipy😁 — Magda Linette (@MagdaLinette) July 25, 2024

Polski finał w Czechach powinien rozpocząć się w piątek nie przed 11:30. Tenisowe zmagania na igrzyskach olimpijskich w Paryżu ruszają w sobotę. Magda Linette w pierwszej rundzie zmierzy się z Mirrą Andriejewą, natomiast Magdalena Fręch z Wiktorią Tomową.

Finały tenisa w Paryżu zostaną rozegran 3 sierpnia. Faworytką turnieju pań jest Iga Świątek. Przypomnijmy, że zmagania będą odbywały się na kortach Rolanda Garrosa, na których tenisistka z Raszyna czterokrotnie wygrywała French Open.