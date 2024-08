Zaskakujące zdjęcie Tomasza Fornala. "Co ja mogę powiedzieć"

Polscy siatkarze w sobotę zdobyli srebrny medal igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni wrócili już do Polski i oficjalnie zakończyli sezon kadrowy. O jego podsumowanie pokusił się Tomasz Fornal, który był jednym z liderów reprezentacji. Przyjmujący opublikował w mediach społecznościowych zabawny wpis.

Fornal to czołowa postać kadry powołanej przez Nikolę Grbicia do udziału w najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Choć w początkowej fazie turnieju doznał groźnie wyglądającego urazu, nie poddał się i po jednym meczu przerwy wrócił, by pomóc drużynie.

Co więcej, czołowy przyjmujący kadry rozegrał wiele meczów w turniejach poprzedzających igrzyska - w Lidze Narodów czy Memoriale Hubera Jerzego Wagnera. Przedtem zanotował także świetny sezon w Jastrzębskim Węglu, zwieńczony zdobyciem mistrzostwa Polski.

Ostatnie kilka miesięcy w wykonaniu Fornala obfitowało zatem w wiele emocji. Chyba najwięcej przeżył ich jednak w koszulce z orzełkiem na piersi, w stolicy Francji.



Sezon reprezentacyjny dobiegł końca i na kolejne występy trzeba zaczekać do 2025 roku. Czas więc na podsumowania ostatnich tygodni. O takowe pokusił się właśnie przyjmujący. Siatkarz dodał zabawne zdjęcia z kapitanem reprezentacji - Bartoszem Kurkiem.

"Cziken, co ja mogę powiedzieć, to był zaszczyt spędzić z Tobą kolejny sezon" - podpisał fotografie Fornal.

Rozgrywki PlusLigi rozpoczynają się już 14 września. W pierwszym meczy rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie Barkom Każany Lwów.