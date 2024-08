50 punktów w meczu! Siatkarka ustanowiła niesamowity rekord

Na kapitalne osiągnięcie Tuszowej złożyło się 47 punktów zdobytych atakiem, dwa bloki i jeden as serwisowy. Fantastyczna postawa tej zawodniczki nie przełożyła się jednak na zwycięstwo drużyny Capital1 Solar Spikers. Podopieczne trenera Rogera Gorayeba przegrały z Cignal HD 2:3 (19:25, 34:36, 25:16, 25:22, 12:15).

Co ciekawe, dwa poprzednie rekordy ligi filipińskiej... również należały do Mariny Tuszowej. 25-latka najpierw zdobyła 45 punktów w pięciosetowym (tym razem zwycięskim) spotkaniu z Choco Mucho, a następnie pobiła to osiągnięcie, kończąc starcie z Nxled z 49 "oczkami" na koncie.

- Mam nadzieję, że kibicom podobał się ten mecz. Dałam z siebie wszystko, ale niestety nie wystarczyło to wygranej. Mój rekord nie ma zatem większego znaczenia, jeśli nie dał on zwycięstwa mojej drużynie - powiedziała zawodniczka, cytowana przez oficjalną stronę ligi filipińskiej pvl.ph.

Przyjmująca jest wychowanką klubu Fakieł Nowy Urengoj. W siatkarskim CV ma również między innymi występy w lidze szwajcarskiej (Groupe E Valtra) i francuskiej (Istres Provence Volley, Vandoeuvre Nancy Volley-Ball).