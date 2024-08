Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z szesnastoletnią reprezentantką gospodarzy Ivą Jovic. Polce wciąż pozostaje jednak rywalizacje deblistek, w której gra w parze z Amerykanką Peyton Stearns. Polsko-amerykańska para w pierwszej rundzie wygrały z Anastazją Potapową i Yaną Sizikovą 2:1.

W drugiej rundzie rywalką Linette i Stearns będzie francusko-chiński duet Kristina Mladenovic i Shuai Zhang, który pokonał Elise Mertens i mikstową partnerkę Jana Zielińskiego Su-Wei Hsieh.

US Open to drugi turniej wielkoszlemowy, w którym Linette i Stearns grają ze sobą w parze. W trakcie tegorocznego Wimbledonu doszły do drugiej rundy. Jak będzie teraz?

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette/Peyton Stearns - Kristina Mladenovic/Shuai Zhang na Polsatsport.pl.

MiK