Emocjonujące spotkanie w środku nocy. Była liderka rankingu odpada z US Open

Naomi Osaka zakończyła już swój udział w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku. Japonka w drugiej rundzie US Open przegrała z Czeszką Karoliną Muchovą 0:2 (3:6, 6:7). W kolejnej rundzie reprezentantka Czech zagra z Anastazją Potapową.

Osaka w turnieju głównym wystąpiła dzięki dzikiej karcie, jaką otrzymała od organizatorów. W pierwszym meczu Japonka sprawiła niespodziankę i wygrała z ubiegłoroczną pogromczynią Igi Świątek – Jeleną Ostapenko. W drugiej rundzie rywalką zwyciężczyni nowojorskiego turnieju z lat 2018 i 2020 była Muchova. Ta przeszkoda okazała się dla Osaki już nie do pokonania.

Czeszka to m.in. finalistka turnieju Roland Garros z 2023 roku. Obecnie Muchova jest sklasyfikowana na 52. miejscu w rankingu WTA, a najwyższe miejsce, jakie zajmowała to ósma lokata we wrześniu 2023 roku.

Pierwszy set padł łupem Czeszki, która dwukrotnie przełamała swoją rywalkę w siódmym i dziewiątym gemie. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:3 na korzyść Muchovej.

Druga partia była bardziej wyrównana. Obie tenisistki przełamały się po jednym razie, a o zwycięstwie decydował tie-break. W nim lepsza 7:5 była Muchova, kosztowało ją to jednak sporo nerwów. Czeszka wykorzystała dopiero trzecią piłkę meczową, jaką miała.

W kolejnej rundzie Muchova zagra z Anastazją Potapową. To spotkanie odbędzie się w sobotę 31 sierpnia.

MiK