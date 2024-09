Czy Polki zawojują Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa?

To będzie drugi turniej siatkarek na Plaży Wilanów. Dla polskich kibiców niezwykle ważny jest fakt, że od kwalifikacji będzie można oglądać sporo starć polskich reprezentantek. W czwartkowych eliminacjach VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa wystartują cztery biało-czerwone pary.

Podobnie, jak w turnieju siatkarzy, tak i teraz nie zabraknie par z dalekich krajów. Już w eliminacjach zagrają reprezentantki Japonii. Rywalizować będą w mocno europejskiej stawce drużyn. Wśród uczestniczek znalazły się m.in. Finki, Słowaczki, Szwajcarki, Łotyszki i Szwedki.

Polskę w czwartek reprezentować będą: Paulina Łabuz i Zuzanna Rapczyńska, Zuzanna Przybyszewska i Aleksandra Wolny, Magdalena Lewandowska i Aneta Kaczmarek oraz Justyna Tylutki i Justyna Kozłowska.

W eliminacjach szesnaście par będzie walczyć o cztery miejsca premiowane awansem do turnieju głównego. W nim ze względu na punkty rankingowe znalazły się już inne polskie pary. Rozstawione z numerem "1" są Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk. Obok nich zagrają także: Kinga Legieta i Nicole Jochym, Marta Łodej i Natalia Okła oraz świeżo upieczone mistrzynie Polski - Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon.

- To będzie bardzo intensywne wydarzenie. W niedalekiej odległości będą odbywać się też Dni Wilanowa. Cały teren naszego turnieju i okolice Urzędu Dzielnicy przyciągną na pewno wielu ludzi. To będzie tylko wartość dodana dla rywalizacji sportowej. Doping uczestniczkom się przyda, a zwłaszcza polskim duetom. Wierzymy, że wsparcie z trybun pomoże biało-czerwonym dotrzeć do strefy medalowej - mówi Piotr Głogowski, organizator VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa.

- Ze względu właśnie na Dni Wilanowa trochę zmienił się nasz harmonogram rozgrywek. W czwartek rozpoczynamy o godzinie 10:00, a eliminacje zakończą się pewnie koło godziny 21:00. To sprawi, że rywalizacja toczyć się będzie przy sztucznym oświetleniu. Stworzy to niezapomnianą atmosferę - dodał Głogowski.

Najważniejsze mecze w turnieju rozegrane zostaną w niedzielę. Dzień rozpocznie się od półfinałów, a zakończy wielkim finałem. - Mam nadzieję, że będziemy mogli oglądać w nim Polki - kończy Piotr Głogowski.

