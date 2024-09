Sukces turnieju i reprezentantek Polski! Historyczne srebro

Na Plaży Wilanów zakończyła się rywalizacja siatkarek w turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Historyczny wynik zapisały na swoim koncie Polki. Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk zdobyły dla polskich siatkarek pierwszy wilanowski medal. Na ich szyjach zawisło srebro. Złoto padło łupem Ukrainek Yevy Serdiuk i Darii Romaniuk. Trzecie miejsce zajęły Daniele Kvedaraite i Jekaterina Kovalskaja z Litwy.

Niedzielna rywalizacja w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa to już tylko najistotniejsze spotkania. Przez cały dzień uczestniczki rywalizowały przy trybunach wypełnionych do ostatniego miejsca. Niedzielę otworzyły półfinały. W pierwszym z nich Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk zmierzyły się z Litwinkami Daniele Kvedaraite i Jekateriną Kovalskają.

Biało-Czerwone nie najlepiej rozpoczęły to starcie, a inauguracyjna partia zakończyła się na korzyść litewskich zawodniczek.Początek drugiej partii również nie szedł po myśli Polek, które przegrywały już 2:8. Dzięki skutecznym zagrywkom Julii Radelczuk polskiej parze udało się wrócić do gry i doprowadzić do tie-breaka. W nim rozpędzona i pobudzona dwójka Wachowicz/Radelczuk sięgnęła po zwycięstwo.

W drugim spotkaniu półfinałowym zmierzyły się dwie pary z Ukrainy Makhno/Rylova i Serdiuk/Romaniuk. W spotkaniu od początku przewagę wykazywały Yeva Serdiuk i Daria Romaniuk. Ich rywalkom nie udało się odwrócić losów spotkania i te musiały uznać wyższość koleżanek z kadry. Pomiędzy półfinałami a bezpośrednimi meczami medalowymi rozegrano pokazowe mecze w footvolley'a oraz tenisa plażowego.



Po przerwie powrócono do rywalizacji w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Pierwszy rozegrano mecz o brąz, w którym zmierzyły się Litwinki i Ukrainki. Oba zespoły falowały grą, przedstawiając lepsze, jak i gorsze zagrania. Ostatecznie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepsza okazała się dwójka Daniele Kvedaraite i Jekaterina Kovalskaja z Litwy.

Na zakończenie turnieju w Warszawie Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk podjęły Yevę Serdiuk i Darię Romaniuk. Mecz świetnie rozpoczęły rywalki, szybko zyskując przewagę na boisku. Biało-czerwone nie były w stanie dogonić dobrze grających przeciwniczek, popełniały też zbyt dużo błędów. Sytuacja Polek nie poprawiła się w drugiej partii. W efekcie tego to Ukrainki mogły cieszyć się ze zwycięstwa w całych zawodach.



- W przeciwieństwie do pozostałych meczów nie realizowałyśmy taktyki tak, jak to było zaplanowane. Trzeba też przyznać, że dziewczyny z Ukrainy zagrały świetnie. Wszystko im wychodziło - podsumowała Aleksandra Wachowicz już ze srebrnym medalem na szyi.

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa:



Półfinały:



Wachowicz/Radelczuk (POL) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2:1 (19:21, 21:17, 15:10)

Makhno, In./Rylova (UKR) – Serdiuk/Romaniuk (UKR) 0:2 (19:21, 15:21)



Mecz o 3. miejsce:



Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Makhno, In./Rylova (UKR) 2:1 (21:17, 17:21, 15:12)



Finał:



Wachowicz/Radelczuk (POL) – Serdiuk/Romaniuk (UKR) 0:2 (12:21, 14:21

