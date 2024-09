Zawodnik z Zakopanego udzielił wywiadu Skijumping.pl. Jak stwierdził, przyczyn zakończenia kariery było kilka. Przede wszystkim przesądziły kwestie zdrowotne. Murańka od dłuższego czasu borykał się z problemami z biodrami.

- Ciągnąłem tak od 2019 roku, borykając się z takimi kłopotami. Mój organizm fizycznie i psychicznie odmówił posłuszeństwa, a skoki nie sprawiały mi na tyle dużo przyjemności, abym dalej to kontynuował - tłumaczył. 30-latek wspomniał również, że mimo podjętych latem treningów, brakowało mu motywacji i to go przekonało do zakończenia przygody ze skokami.

ZOBACZ TAKŻE: Chińczyk mistrzem Finlandii w skokach narciarskich. Kuriozalne wyniki konkursu

Przypomnijmy, że Murańka przed laty uchodził za wielki talent. Szersza publiczność usłyszała o nim po raz pierwszy w 2007 roku, kiedy to najpierw zajął trzecie miejsce w letnich mistrzostwach Polski, a następnie sięgnął po wicemistrzostwo w zimowej edycji zmagań. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że miał wtedy zaledwie 13 lat.

- Otwarcie mogę powiedzieć, że minusem była presja, którą na mnie narzucono. Wszyscy widzieli we mnie młodego i utalentowanego skoczka, zawsze miałem przyklejoną łatkę następcy Adama Małysza. Siedziało mi to z tyłu głowy i też wywierałem na sobie presję. Na pewno było to dla mnie uciążliwe - powiedział zawodnik. Jednocześnie zaznaczył, że dzięki zdobytej popularności, w młodym wieku szybko się wzbogacił. Wystarczy wspomnieć, że w wieku 20 lat miał dwa wybudowane domy.

Czy Murańka zwiąże swoją przyszłość ze skokami? W rozmowie ze Skijumping.pl 30-latek nie był w stanie tego jasno określić.

- Co dalej będę robił? Na dzisiaj nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chcę odpocząć od skoków. Może kiedyś spróbuję przekazać swoje doświadczenie młodzieży jako trener. Skoki narciarskie nie są mi potrzebne, by być szczęśliwym człowiekiem. Mam rodzinę, mam dzieci i teraz mogę z nimi częściej przebywać. Mogę sobie pozwolić na wszystko, mogę wszystko zjeść i nikt nie patrzy mi na talerz. W skokach było to bardzo uciążliwe. W ostatnich latach miałem trudności z utrzymaniem wagi. Był to na pewno jeden z powodów zakończenia kariery. Teraz jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem - podkreślił.

Największym osiągnięciem Murańki na szczeblu seniorskim był brąz mistrzostw świata w Falun w 2015 roku wywalczony w konkursie drużynowym. Ponadto dwukrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego. W Pucharze Świata najlepiej spisał się w sezonie 2020/2021, kiedy to zdobył 141 punktów. Wówczas zajął również swoją najwyższą lokatę w indywidualnym konkursie - był czwarty w zawodach Willingen.