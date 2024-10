To był jeden z najlepszych meczów w karierze Magdy Linette. Polka w spotkaniu 3. rundy w turnieju WTA 1000 w Pekinie, rywalizowała z 5. tenisistką rankingu - Jasmine Paolini. Od pierwszej piłki nasza zawodniczka narzuciła Włoszce własne warunki gry. Świetnie dysponowana Linette w pierwszym secie pokonała rywalkę 6:4.

Prawdziwy koncert Polka dała jednak w drugim secie, w którym zdemolowała rywalkę 6:0. Włoszka nie miała żadnych argumentów i Linette zrewanżowała się finalistce Wimbledonu za porażkę w turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Teraz nasza tenisistka stanie przed szansą na awans do najlepsze ósemki chińskiego tysięcznika. W spotkaniu 1/8 finału Polka zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Genialna 17-latka pokonała w 3. rundzie Donnę Vekić. Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki spędziły na korcie ponad dwie i pół godziny. Trzysetowy pojedynek może odbić się na Rosjance, która nie dość, że miała mniej odpoczynku od Polki, to do tego rozegrała z Chorwatką prawdziwy tenisowy maraton.

Linette i Andriejewa mierzyły się niedawno w swoim pierwszym meczu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tamto spotkanie wygrała Polka. Jak będzie w środę?

Kiedy mecz Magda Linette - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

Mecz Magda Linette - Mirra Andriejwa odbędzie się w środę jako drugie spotkanie od godz. 8:30 czasu polskiego (po pojedynku Bucsa - Muchova). To oznacza, że Polka powinna pojawić się na korcie około godziny 10:30.