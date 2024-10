Co się stanie z Fornalem? Prezes Jastrzębskiego Węgla niczego nie potwierdził

Fornal znajduje się w kapitalnej formie, którą podtrzymuje już od dłuższego czasu. Dowodem na to świetna postawa na igrzyskach olimpijskich, podczas których walnie przyczynił się do awansu reprezentacji Polski do finału turnieju. Również pierwsze mecze w PlusLidze są znakomite w jego wykonaniu.

Nie może zatem dziwić, że doświadczonego przyjmującego chcą mieć silne europejskie drużyny. Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol w rozmowie z Przeglądem Sportowym przyznał, że nie może niczego potwierdzić. - Najważniejsze dla nas jest, że kontrakt zawodnika na ten sezon cały czas obowiązuje - stwierdził.

Fornal jest zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla od 2019 roku, z którym trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski.