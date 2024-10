Rekord świata prędkości serwisu prezentuje się nieziemsko. Ta prędkość jest nieprawdopodobna!

Piłka przy serwisie tenisisty może szybować z zawrotną prędkością. Potwierdzają to rekordy najszybciej zagrywających zawodników. Robią wrażenie. Oto najszybsze serwisy w historii tenisa ziemnego. Wśród liderów nie brakuje polskiego wątku.

Oficjalny rekordzista w prędkości serwisu w tenisie ziemnym



Rekordy w prędkości serwisu tenisowego dzieli się na autoryzowane i potwierdzone przez ATP oraz nieoficjalne. Według pierwszego kryterium oficjalnym rekordzistą od 2016 roku pozostaje Amerykanin John Isner, specjalista od serwisu znajdujący się w gronie czołowych tenisistów świata swojej ery.

Najszybszą próbę zmierzono mu w 2016 roku podczas meczu Pucharu Davisa. Tam posłał piłkę z zawrotną prędkością 253 km/h.

Czołową trójkę w tym zestawieniu uzupełniają Chorwat Ivo Karlović i Kanadyjczyk Milos Raonic z prędkością serwisu kolejno 251 km/h w meczu Pucharu Davisa w 2011 roku i 249,9 km/h w turnieju SAP Open w 2012 roku.

Top 5 oficjalnych wyników w męskim tenisie:

John Isner (USA) - 253 km/h (Puchar Davisa 2016)

Ivo Karlović (Chorwacja) - 251 km/h (Puchar Davisa 2011)

Milos Raonic (Kanada) - 249,9 km/h (SAP Open 2012)

Andy Roddick (USA) - 249,4 km/h (Puchar Davisa 2004)

Giovanni Mpetshi Perricard (Francja) - 244,6 km/h (Roland Garros 2024).



Tych rekordów nie uwzględniono w zestawieniu ATP



Istnieją wyniki, które nie zostały oficjalnie potwierdzone przez władze ATP, choć odnotowano je w turniejach cyklu. Wśród "pokrzywdzonych" znajduje się m.in. Jerzy Janowicz. W 2012 roku w Pekao Szczecin Open zaserwował z prędkością 251 km/h, co dawałoby mu czwarte miejsce w historii. Na 13. pozycji plasowałby się Hubert Hurkacz z rekordem kariery 243 km/h z Pucharu Davisa 2016.

Poniżej TOP 5 wyników nieoficjalnych:

Sam Groth (Australia) - 263,4 km/h (Busan Open 2012)

Albano Olivetti (Francja) - 257,5 km/h (Internazionali Trofeo 2012)

Jerzy Janowicz (Polska) - 251 km/h (Pekao Szczecin Open 2012)

Chris Huccione (Australia) - 248 km/h (Puchar Davisa 2006)

Joachim Johansson (Szwecja) - 244,6 km/h (Puchar Davisa 2004).

Najszybsze serwisy w kobiecym tenisie



Oczywiście kobiety posyłają piłeczkę z mniejszą prędkością niż mężczyźni. Nie oznacza to jednak, że w kobiecym tenisie brakuje spektakularnych wyników. Nieoficjalny rekord należy do Georginy Garcii Perez. Hiszpanka w 2018 roku na Hungarian Lades Open posłała serwis o prędkości 220 km/h. Drugie miejsce w nieoficjalnej tabeli zajmuje Białorusinka Aryna Sabalenka z prędkością 214 km/h z WTA Elite Trophy w 2018 roku.

TOP 5 oficjalnych wyników WTA:

Sabine Lisicki (Niemcy) - 210,8 km/h (Stanford 2014)

Venus Williams (USA) - 207,6 km/h (US Open 2007)

Alycia Parks (USA) - 207,6 km/h (US Open 2021)

Serena Williams (USA) - 207 km/h (Australian Open 2013)

Coco Gauff (USA) - 206 km/h (US Open 2022).



Rekord Igi Świątek to 198 km/h. Pobiła go w półfinale Roland Garros 2024.

