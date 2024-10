Polak w bojowym nastroju przed ważnymi zawodami. "Jestem gotowy na zdobywanie medali"

Rok temu przed pierwszymi zawodami poprzedniego sezonu mówiłeś, że dla Ciebie najważniejszym celem do zrealizowania będzie medal pucharu świata w konkurencji indywidualnej. To marzenie udało Ci się zrealizować podczas zawodów w gdańskiej Olivii. Lepszych okoliczności przyrody nie mogłeś sobie wymarzyć. Jak wspominasz tamte zawody?

Ten dzień na pewno zapamiętam do końca życia, ponieważ to mój pierwszy medal. Cały poprzedni sezon byłem blisko podium, lecz bez efektów. W Gdańsku, tego dnia, trochę presji było, ponieważ to był ostatni start w pucharze świata w sezonie, ale dźwignąłem to i dałem radę. Niesamowite było to, że moja rodzina mogła oglądać to na żywo i to było w tym najlepsze. Teraz już o tym nie myślę i jestem skupiony na tym, co tu i teraz, bo jest jeszcze sporo roboty do zrobienia.

Poprzedni sezon był dla Ciebie wyjątkowy. Poza podium w pucharze świata w Gdańsku, zdobywałeś także medale w rywalizacji sztafet podczas mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata. Który z nich ma dla Ciebie największe znaczenie?

Zdecydowanie medal mistrzostw świata, najważniejszy jaki zdobyłem. Zawody najwyższej rangi, były bardzo mocno obstawione. Cieszę się, że nasza sztafeta mogła pokazać się z dobrej strony na ważnej imprezie.

W najbliższy weekend pierwsze w tym sezonie zawody World Tour w Montrealu. Z jakimi oczekiwaniami przystępujesz do rywalizacji w Kanadzie?

Ciężko powiedzieć, bo to jednak pierwsze zawody. Trzeba się zapoznać z tym, w jakiej formie są przeciwnicy. Wiem, że odrobiłem pracę domową i jestem gotowy na zdobywanie medali. Moim celem jest zdecydowanie klasyfikacja generalna. Chciałbym być wysoko, a żeby być wysoko muszę cały sezon plasować się na wysokich lokatach.

Jak wyglądały Twoje letnie przygotowania? Czy były one inne od tych z lat ubiegłych? Nad jakimi elementami pracowałeś najwięcej?

Przygotowania od strony treningowej dużo się nie zmieniły, za to zmieniłem dużo elementów poza treningiem. Do wielu rzeczy podchodzę bardziej profesjonalnie, na przykład dieta, czy regeneracja. Na pewno elementy techniczne jazdy uległy poprawie, potrzebuje jeszcze trochę utrwalenia, ale idzie to w dobrą stronę.

Ze względu na wprowadzone zmiany, obecny sezon będzie się nieco różnił od tych w latach poprzednich. Jak je oceniasz?

Zmiana formatu zawodów z pucharu świata na World Tour to duża zmiana. Na pewno poziom teraz będzie o wiele większy i o wiele ciężej będzie zdobyć medal, ale to dobrze, bo to zmusza nas do jeszcze większej pracy i poprawy. Aktualny format jest taki, jak na najważniejszych zawodach na przykład igrzyskach olimpijskich i to też dobrze, bo można będzie oswoić się z tym na co dzień i być jeszcze bardziej gotowym do Mediolanu.

Transmisje sobotnich i niedzielnych zawodów World Tour w short tracku w Montrealu na żywo o 19:30 w Polsacie Sport 3.