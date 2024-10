Mówi o polowaniu na Sabalenkę! "Jest zwierzyną łowną"

Już niebawem w Rijadzie rozpocznie się prestiżowy turniej WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek świata. Wśród faworytek do zwycięstwa są Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek, a stawką pozycja liderki światowego rankingu. Zdaniem byłej znakomitej tenisistki Coco Vandeweghe, Białorusinka musi sprostać roli "zwierzyny łownej".

To właśnie Sabalenka przystąpi do tego turnieju jako pierwsza "rakieta" świata. Podobna historia wydarzyła się przed rokiem, ale wówczas Białorusinka została zdetronizowana właśnie po turnieju WTA Finals. Teraz wielu zastanawia się, czy dojdzie do powtórki takiego scenariusza.

ZOBACZ TAKŻE: Oberwało się Wiktorowskiemu. Ostre słowa legendy o byłym trenerze Świątek

- Aryna stała się zwierzyną łowną i pytanie, jak poradzi sobie z celownikiem na plecach? Przez długi czas taki celownik nosiła na sobie Iga i każdy chciał ją dopaść. Teraz to Sabalenka będzie musiała sobie z tym radzić. Czy będzie w stanie? Czy wytrzyma ciśnienie? - zastanawia się Vandeweghe w podcaście "Inside-In".

Eksperci zaznaczają, że Sabalenka wyciągnęła wnioski z zeszłego roku i tym razem nie zmarnuje okazji bycia liderką rankingu WTA na zakończenie sezonu.

"Porażka w finale US Open 2023 z Coco Gauff była dla niej lekcją, którą odrobiła w tegorocznym finale z Jessicą Pegulą. To powinno jej pomóc na turnieju WTA Finals" - czytamy na stronie "Tennis-Infinity".