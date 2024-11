Jurajscy Rycerze nie mieli litości! Cenne zwycięstwo w hicie PlusLigi

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali 3:0 z PGE GiEK Skrą Bełchatów w hicie 10. kolejki PlusLigi. I choć goście dzielnie walczyli, w końcówkach setach brakowało im sił, a to skrzętnie wykorzystywali Jurajscy Rycerze. MVP tego spotkania wybrano Mateusza Bieńka.

W historii PlusLigi obie drużyny rozegrały ze sobą 18 spotkań – 12 zwycięstw odniosła Skra, a sześć zespół z Zawiercia. W ostatnich latach zdecydowanie lepiej spisują się Jurajscy Rycerze. W poprzednim sezonie wygrali oba mecze w fazie zasadniczej – 3:0 na wyjeździe oraz 3:1 u siebie.

Początek tego spotkania zwiastował zaciętą rywalizację. W pierwszych minutach oba zespoły grały punkt za punkt (9:9), ale później sytuacja uległa zmianie. Gospodarze uciekli najpierw na dwa punkty, które Skra szybko odrobiła, ale prawdziwą przewagę zbudowali później. Od stanu 16:15 siatkarze Michała Winiarskiego zdobyli sześciopunktową serię, a to pogrążyło bełchatowian. Przegrali pierwszą partię 17:25.

Druga zaczęła się po ich myśli, lecz zawiercianie, wygrywając kolejne kilka akcji, wyszli na prowadzenie (5:4). Jurajscy Rycerze próbowali zbudować swoją przewagę, ale goście nie chcieli dać za wygraną (14:13). Gra trzymała w napięciu do rozpoczęcia najważniejszego fragmentu seta (21:21). Wtedy bełchatowianie, mimo prób interwencji przez Gheorghe'a Cretu, stracili cztery punkty z rzędu, oddając rywalom tego seta niemalże bez walki.

Niesieni świetną grą, zawiercianie kontynuowali dobrą passę również w trzeciej partii (6:2). Skra po raz kolejny zerwała się do walki i, wspomagając się skutecznymi blokiem oraz zagrywką, podgonili wynik (11:10). W drugiej połowie seta znów stracili jednak na jakości, a to skutkowało kolejną serią gospodarzy. Byli oni nie do zatrzymania i zasłużenie wygrali cały, pełen walki pojedynek.

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)