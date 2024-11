To nie był udany wieczór dla kibiców Barcelony. Zespół Hansiego Flicka przez większość meczu przeważał nad Celtą Vigo, ale w końcówce gospodarze rzutem na taśmę wykorzystali błędy w obronie "Dumy Katalonii" i wyrwali faworytowi remis. Jedną z bramek dla swojego zespołu strzelił Robert Lewandowski. Oto co hiszpańskie media napisały o występie Polaka.

Dla Barcelony mecz z Celtą Vigo miał być odkupieniem win po porażce z Realem Sociedad i szansą na odskoczenie w ligowej tabeli Realowi Madryt. Tak się jednak nie stało. Mimo że "Duma Katalonii" przez większość meczu przeważała nad rywalami, to w końcówce w łatwy sposób dała sobie wyrwać trzy punkty, remisując z gospodarzami 2:2.

Gdyby spotkanie zakończyło się wygraną gości, jednym z bohaterów zostałby z pewnością Robert Lewandowski. Polak w meczu z Celtą strzelił gola na 2:0. Było to jego 15. trafienie w 14. ligowym występie w barwach "Dumy Katalonii". Media w Hiszpanii mimo wpadki drużyny Flicka doceniły występ kapitana kadry.

"Nie zawiódł w sytuacji, po której zdobył bramkę. Wykorzystał swoje umiejętności snajperskie. Oddał strzał z idealną siłą i precyzją" - można przeczytać w dzienniku "Marca". Za występ na Balaidos, Lewandowski otrzymał notę "6". Dziennikarze wyżej ocenili jedynie autora gola i asysty - Raphinhę.

W podobnych tonach brzmi kataloński "Sport". "Ten mecz był dla Lewandowskiego podobny do starcia z Realem Sociedad. Wykorzystał sytuację, którą udało mu się wypracować. Nieco słabiej Lewandowski radził poza szesnastką, gdzie brakowało mu dokładności i zrozumienia z partnerami z zespołu" - napisał dziennik, którego redakcja przyznała kapitanowi kadry ocenę "7".

Laurki nie wystawił Polakowi inny madrycki dziennik - "AS". "Po kilku przebitkach i przy dużym szczęściu udało mu się trafić do bramki. Kończy piłki, które dostaje. W kreowaniu akcji bierze jednak udział rzadziej, niż przyzwyczaił do tego kibiców".

Pod największym wrażeniem występu Lewandowskiego był dziennik "Mundo Deportivo". "Lewandowski jest nienaganny. Strzelanie goli to jego chleb powszedni. Ma 15 goli w rozgrywkach i wydaje się, że jego jedynym problemem jest to, że dostaje mało piłek od kolegów z zespołu".

Już we wtorek Barcelona rozegra kolejne spotkanie. W ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów zespół Flicka zmierzy się z Brest.

Polsat Sport