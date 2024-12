Bogdanka LUK Lublin w ćwierćfinale Pucharu Challenge

Bogdanka LUK Lublin pokonała Tourcoing Lille Metropole 3:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Pucharu Challenge. Tym samym drużyna Massimo Bottiego awansowała do ćwierćfinału.

Bogdanka LUK Lublin przystępowała do rewanżowego meczu z Tourcoing Lille Metropole w Pucharze Challenge z zaliczką wywalczoną na własnym parkiecie. Wilfredo Leon i spółka wygrali 3:1, więc do awansu brakowało im dwóch wygranych setów we Francji.



Pierwsza partia przebiegała pod dyktando Polaków, którzy objęli prowadzenie praktycznie pod samego początku. Dominowali w każdym aspekcie i wygrali 25:16. Awans był już na wyciągnięcie ręki. Drugi set to już bardziej wyrównana walka. Lublinianie prowadzili nawet 21:20, lecz od tego momentu przegrali pięć kolejnych akcji.

Francuzi poszli za ciosem i przeważali również w trzecim secie. Prowadzili już 15:10, ale wtedy w polu serwisowym pojawił się Leon. Dzięki jego świetnej dyspozycji goście wygrali 12 punktów z rzędu i za chwilę cieszyli się z wygranego seta, a zarazem awansu do ćwierćfinału Pucharu Challenge.

Z gospodarzy zeszło powietrze, więc czwarty set stał się formalnością dla przyjezdnych. Bogdanka wygrała 25:19 i zameldowała się w ćwierćfinale Pucharu Challenge.



Bohaterem meczu został Leon - zdobywca 21. punktów.

W ubiegłorocznej edycji Pucharu Challenge triumfowali siatkarze Projektu Warszawa, którzy teraz obok Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie z powodzeniem występują w Lidze Mistrzów.

Tourcoing Lille Metropole - Bogdanka LUK Lublin 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 19:25)

Bogdanka LUK Lublin: Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Bennie Tuinstra, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Mikołaj Sawicki, Jan Nowakowski, Jakub Wachnik, Mikołaj Słotarski.

Tourcoing Lille Metropole: Amir Tizi-Oualou, Ignacio Agustin Luengas, Simon Roehrig, Paulo Sergio Koukartsev, Jan Martinez Franchi, Michael Parkinson - Thibault Loubeyre (libero) - Tom Lavigne, Zachary Peter Hutcheson, Mars Aru, Edouard Liuchart, Napory Dosse.



Pierwszy mecz: 3-1 dla Bogdanki. Awans: Bogdanka LUK Lublin.