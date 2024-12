Oto najlepszy siatkarz 2024 roku. Ma za sobą występy w PlusLidze

Mijający rok był bardzo udany dla 30-latka. Clevenot znacząco przyczynił się do obronienia przez reprezentację Francji tytułu mistrzów olimpijskich. Dodatkowego smaczku temu osiągnięciu dodaje fakt, iż "Trójkolorowi" dokonali tego przed własną publicznością w Paryżu. Urodzony w Royan siatkarz został wybrany do najlepszej drużyny turnieju.

Przypomnijmy, że Clevenot przez kilka lat występował na parkietach PlusLigi. W 2021 roku został zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. W ciągu dwóch sezonów z zespołem sięgnął po mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów. Do tego dołożył dwa triumfy w Superpucharze Polski.

Kolejnym przystankiem w karierze 30-latka była Aluron CMC Warta Zawiercie. Jako "Jurajski Rycerz" Clevenot sięgnął po zwycięstwo w Pucharze Polski. Latem tego roku opuścił PlusLigę i przeniósł się do Turcji. Jego nowym klubem został Ziraat Bankasi Ankara.

Drugie miejsce, tuż za Francuzem, w plebiscycie zajął Fornal. 27-latek przyczynił się do wywalczenia przez reprezentację Polski olimpijskiego srebra, a także dotarł do finału LM z Jastrzębskim Węglem. Ze swoim klubem zdobył również mistrzostwo Polski. Fornal to nie jedyny Biało-Czerwony, który znalazł się w TOP10 według Volleyball World. Na dziewiątej lokacie uplasował się Wilfredo Leon.

Natomiast w żeńskim odpowiedniku plebiscytu wyróżnione zostały polskie siatkarki. 10. miejsce zajęła Agnieszka Korneluk, a szóste Joanna Wołosz.

