Asseco Resovia Rzeszów i Fenerbahce Stambuł zmierzą się w drugim ćwierćfinałowym meczu Pucharu CEV. Kto będzie górą w rewanżu i awansuje do finałowej czwórki? Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - Fenerbahce Stambuł we wtorek 25 lutego od godz. 17:50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.