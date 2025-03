Cash wywalczył karnego! Aston Villa górą w "polskim meczu" w Lidze Mistrzów

Aston Villa do 1/8 finału awansowała bezpośrednio z fazy ligowej, zajmując 8. miejsce. Club Brugge w 1/16 finału pokonało w dwumeczu Atalantę 5:3 (2:1, 3:1). Spotkanie lepiej zaczęli Anglicy. Już w 3. minucie Tyrone Mings zgrał piłkę głową do Leona Bailey'a, a ten z bliska otworzył wynik spotkania. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Do remisu doprowadził Maxim De Cuyper, który wykorzystał podanie Christosa Tzolisa.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna wiadomość ws. Modera. Chodzi o jego stan zdrowia

Najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie Club Brugge stworzyło sobie w 69. minucie. Hans Vanaken skierował piłkę do siatki rywali, ale w tylko sobie znany sposób Mings wybił ją z linii bramkowej.

Na kolejnego gola czekaliśmy do 83. minuty, a samobójcze trafienie zaliczył Brandon Mechele. Wynik ustalił z rzutu karnego Marco Asensio, a jedenastkę wywalczył Matty Cash, który pojawił się na boisku w 64. minucie.

Spotkanie na ławce rezerwowych spędził natomiast bramkarz Aston Villi Oliwier Zych. Na murawie w doliczonym czasie gry w barwach zespołu z Brugii zameldował się Michał Skóraś.

Rewanż odbędzie się 12 marca w Birmingham. Zwycięzca tej pary w 1/4 finału zagra z wygranym dwumeczu PSG - Liverpool.

Club Brugge - Aston Villa 1:3 (1:1)

Bramki: De Cuyper 12 - Baily 3, Mechele 82-sam, Asensio 88-karny

Club Brugge: Mignolet - Sabbe (Skóraś 90), Mechele, Ordonez, De Cuyper - Jashari, Onyedika (Vetlesen 90+1) - Talbi (Siquet 86'), Vanaken, Tzolis - Jutgla (Nielsen 86')

Aston Villa: Martinez - Digne, Mings, Disasi (Cash 64'), Konsa - McGinn (Ramsey 64'), Tielemans - Bailey (Kamara 64'), Rogers, Rashford (Asensio 64') - Watkins (Bogarde 90+1)

IM, Polsat Sport