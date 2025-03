Pod nieobecność Kroczka "Pasy" prowadził jego asystent Tomasz Jasik. W tym czasie krakowianie zdobyli cztery punkty – remis 2:2 z Jagiellonią Białystok i wygrana 1:0 z Górnikiem Zabrze. Zwycięstwo na Śląsku było niezwykle ważne, bo przerwało serię ośmiu spotkań bez wygranej i pozwoliło utrzymać kontakt punktowy z czołówką tabeli.

Obecnie Cracovia zajmuje szóste miejsce z 38 punktami.

Kroczek przyznał, że to był dla niego trudny czas.

- Ciężko ogląda się takie mecze, mimo że miałem dostęp do obrazu w telewizji i kamery taktycznej. Cały czas byłem w kontakcie ze swoim sztabem, który wykonał dobrą pracę i za to należy mu się pochwała. Takie sytuacje się czasem zdarzają i trzeba z nich z wyjść - wyjaśnił.

Szkoleniowiec "Pasów" nie ukrywa, że nadal ma obawy o zdrowie zawodników. Ostatnio rezerwowego bramkarza Henricha Ravasa dopadł wirus i musiał pozostać w domu.

- Możemy się spodziewać także nieobecności Patryka Janasika, któremu pojawił się krwiak na nodze po zderzeniu z rywalem. Pozostali zawodnicy mają być do dyspozycji - poinformował.

Coraz bliżej powrotu do gry jest Kamil Glik. Stoper "Pasów" jesienią zerwał więzadła w kolanie i wydawało się, że ten sezon jest dla niego stracony.

- Kamil w ekspresowym tempie dochodzi do siebie. Trenuje już z piłką, biega ze zmianą kierunków, przyspiesza, hamuje. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Wygląda na bardzo zdeterminowanego, a jego nastawienie do szybkiego powrotu jest na bardzo wysokim poziomie. Teraz będzie miał konsultacje, lekarz oceni jego stan i wtedy zapadną decyzje, jak dokładać kolejne obciążenia. Na teraz wygląda to bardzo dobrze - ocenił Kroczek.

Radomiak zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów i wciąż jest zagrożony spadkiem. W tym oknie transferowym do zespołu dołączyło dziesięciu nowych piłkarzy, prowadzi ich także nowy trener Joao Henriques.

Zmienił się także styl gry zespołu. W tegorocznych spotkaniach radomianie przebiegają średnio o cztery kilometry więcej niż jesienią.

- Radomiak przyzwyczaił już do tego, że co pół roku odchodzi stamtąd wielu wartościowych piłkarzy, ale dołącza tam grupa nowych zawodników, których potencjał oceniam bardzo wysoko. W meczu z Legią Warszawa potrafili być bardzo groźni w fazach przejściowych. Mają piłkarzy o innym profilu niż jesienią, intensywność gry jest zdecydowanie większa. Czeka nas ciekawe widowisko - nie miał wątpliwości Kroczek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, PAP