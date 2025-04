Jan Urban zwolniony. Górnik wydał komunikat

Wraz z trenerem Urbanem ze sztabem szkoleniowym Górnika Zabrze pożegnali się jego asystenci Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, a także trener przygotowania motorycznego Cesar Sanjuan-Szklarz.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny nadał komunikat do kibiców. Nie zostawił złudzeń. "Jeden cel"

Zabrzanie przegrali trzy ostatnie ligowe mecze z rzędu (z GKS Katowice, Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin po 1:2) i zajmują siódme miejsce w tabeli.

Były reprezentant Polski w marcu 2023 został ponownie szkoleniowcem walczącego o utrzymanie Górnika. Zastąpił Bartoscha Gaula, który przejął zespół w czerwcu 2022 po niespodziewanym zwolnieniu… Urbana.

62-letni obecnie szkoleniowiec w swoim pierwszym roku pracy z zespołem zakończył sezon na ósmym miejscu, po czym władze klubu się z nim rozstały. Ówczesny prezes klubu Arkadiusz Szymanek mówił, że szefowie Górnika chcieli czegoś więcej.

Okoliczności rozstania z Urbanem były dość dziwne. Mieszkający w Hiszpanii były piłkarz Górnika poprowadził z drużyną pierwszy powakacyjny trening, a dzień później stracił pracę. Jego umowa miała obowiązywać jeszcze przez kolejny sezon.

Szkoleniowiec został ponownie „wezwany” (w ramach obowiązującej wciąż umowy), kiedy sytuacja w tabeli stała się trudna.

Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą.

W przeszłości 57-krotny reprezentant kraju był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław.

- Odmawiając, czułbym się źle, kiedy Górnik mówi, że trzeba mu pomóc – mówił, tłumacząc swój powrót na fotel trenera zabrzan.

26 maja 2023 podpisał dwuletni kontrakt, podobnie jak doświadczony napastnik Lukas Podolski, mistrz świata w barwach Niemiec w 2014 roku.

Sezon 2023/24 Górnik zakończył na szóstej pozycji.

Ostatnio Urban unikał odpowiedzi na pytanie, jak przebiegają rozmowy z zarządem klubu na temat kolejnej umowy.

W najbliższym meczu ligowym zabrzanie 22 kwietnia spotkają się na wyjeździe ze Stalą Mielec.

JŻ, PAP