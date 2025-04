Srebro przez pięć lat, teraz złoto! Jak to się stało, że "wiecznie drugie" wreszcie sięgnęły po tytuł?

Cztery srebrne medale z rzędu, mistrzowski powrót trenera



W ostatnich sezonach Developres Rzeszów należy do grona najlepszych kobiecych drużyn siatkarskich w Polsce. Długo jednak brakowało udokumentowania tego w postaci wywalczenia mistrzostwa kraju. Przez cztery lata z rzędu rzeszowianki przegrywały w wielkim finale. Dokonywały tego pod wodzą trenera Stephane’a Antigi. Długo wszystko układało się bardzo dobrze, jednak na końcu czegoś zawsze brakowało.

ZOBACZ TAKŻE: Leon przemówił po awansie Bogdanki! "Powiedziałem, że zmieniam klub, aby zrobić historię"

Wcześniej w swojej historii Developres dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W międzyczasie sięgał po trofea Pucharu Polski (2022) i Superpucharu Polski (2021, 2022). Złota jednak wciąż brakowało.

Za wyniki Developresu od początku sezonu 2024/2025 odpowiadał nowy trener. Pierwszym szkoleniowcem drużyny został Michał Masek. Niespodziewanie na kilka tygodni przed końcem rozgrywek został zmieniony. Do Rzeszowa powrócił Stephane Antiga i był to powrót mistrzowski. Francuz przejął Developres w kluczowym momencie sezonu i poprowadził drużynę do historycznego sukcesu.

Jednostronny finał w sezonie 2024/2025



Tegoroczny finał TAURON Ligi był jednostronny. Zmierzyły się w nim dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego. Faworytkami wydawały się rzeszowianki, jednak apetyt na złoto miał też łódzki ŁKS. Nieoczekiwanie jednak w starciach finałowych oglądaliśmy pełną dominację zespołu prowadzonego przez Stephane’a Antigę.

Zaczęło się 15 kwietnia, gdy rzeszowianki wygrały u siebie 3:0 i wykonały pierwszy krok w kierunku historycznego sukcesu. Wydaje się, że dla losów finałów decydujące było drugie starcie 18 kwietnia w Łodzi. Tam Developres wygrał na wyjeździe 3:1. U siebie wystarczyło dopełnić formalności. Finał zakończył się 22 kwietnia. Rzeszowianki wygrały 3:1 i rozpoczęło się wielkie świętowanie.

To one sięgnęły po złoto



W sezonie 2024/2025 skład Developresu Rzeszów był połączeniem doświadczenia i młodości. Za wyniki odpowiadały m.in. liderki reprezentacji Polski z ostatnich lat. Do tego doszły młodsze zawodniczki oraz siatkarki zagraniczne. Udało się zbudować zespół kompletny, który zdominował krajowe rozgrywki. W mistrzowskiej kadrze znalazły się:

· Bruna Honorio,

· Agnieszka Korneluk,

· Marrit Jasper,

· Sabrina Machado,

· Weronika Centka-Tietianiec,

· Katarzyna Wenerska,

· Aleksandra Szczygłowska,

· Karina Chmielewska,

· Monika Fedusio,

· Aleksandra Dudek,

· Elizabeth Vicet,

· Karolina Fedorek,

· Magda Kubas,

· Magdalena Jurczyk.

Kibice Developresu mają wiele powodów do radości. W gabinetach rzeszowskiego klubu z pewnością już czynione są kroki, aby utrzymać mocną kadrę na przyszły sezon i w rozgrywkach 2025/2026 znów bić się o najwyższe cele.

Polsat Sport