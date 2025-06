Libero wicemistrza Polski oficjalnie w nowym klubie

Luke Perry w minionym sezonie sięgnął z zespołem z Zawiercia po wicemistrzostwo Polski i awansował do Final Four Ligi Mistrzów, gdzie w finale jego zespół musiał uznać wyższość innego włoskiego klubu - Perugii. Oficjalnie klub Modena Volley na swoich mediach społecznościowych poinformował, że 29-letni zawodnik podpisał kontrakt i został nowym libero drużyny z północnej części Włoch.

Perry nie bez powodu uważany jest przez wielu za najlepszego libero na świecie. Karierę siatkarską rozpoczął w Australian Institute of Sport, a potem kontynuował w różnych zakątkach świata, grając w Finlandii (Team Lakkapää), Niemczech (Berlin Recycling Volleys i VfB Friedrichshafen), Francji (Tours Volley) oraz przede wszystkim w Polsce (Asseco Resovia Rzeszów i przez ostatnie dwa sezony w Aluron CMC Warcie Zawiercie). Perry jest również od 2013 roku libero reprezentacji Australii, z którą w 2019 roku sięgnął po srebrny medal na mistrzostwach Azji, Australii i Oceanii.

Modena Volley będzie pierwszym włoskim klubem, z którym związał się Perry w swojej długiej, 15-letniej karierze. Głos na temat przenosin Perry'ego do Modeny zabrał dyrektor sportowy włoskiego klubu Alberto Casadei.

- Ogłoszenie przyjścia Luke'a Perry'ego do Modeny to dla nas wielka satysfakcja. Mówimy o zawodniku na poziomie międzynarodowym, z pewnością jednym z najlepszych libero na świecie, który będzie grał na kluczowej pozycji we współczesnej siatkówce. Chcę podkreślić, że Luke bardzo chciał dołączyć do Modeny, miał wiele innych możliwości na wysokim poziomie międzynarodowym, ale od razu wybrał nasz klub. Będzie to wspaniale zobaczyć go w żółto-niebieskiej koszulce, w naszym hali, przed naszymi kibicami - powiedział Casadei.

Polsat Sport