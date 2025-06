Wyjaśniła się przyszłość Fabiana Drzyzgi. Podpisał roczny kontrakt

Sezon 2024/2025 był dla Drzyzgi pierwszym w tureckich rozgrywkach. Zakończył go z sukcesami. Jego drużyna zdobyła brązowy medal SMS Grup Efeler Ligi. W półfinale uległa 0:3 i 1:3 Galatasaray w rywalizacji do dwóch zwycięstw. Po porażce z lokalnym rywalem podopieczni Slobodana Kovaca wygrali w walce o brąz z Arkasem Izmir. Potrzebowali do tego jednak trzech spotkań. Wszystkie zakończyły się w czterech setach.

Ligowy medal to jednak nie koniec osiągnięć polskiego rozgrywającego w barwach Fenerbahce. Do kolekcji trofeów dołożył także Puchar Turcji po zwycięstwie 3:0 nad Halkbankiem Ankara.

Drużyna ze Stambułu prezentowała się solidnie, więc nic dziwnego, że włodarze zdecydowali się zatrzymać Drzyzgę na kolejny sezon. Informacja została oficjalnie przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych Fenerbahce.

Fabian Drzyzga 𝟏 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/zhLEV8ew7C — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 1, 2025

Liga turecka jest czwartą, w której występuje 35-latek. W każdej poprzedniej wywalczył krajowe mistrzostwa. W Polsce triumfował z Asseco Resovią (2015), w Rosji z Lokomotiwem Nowosybirsk (2020), a w Grecji z Olympiakosem Pireus (2018). Oprócz tego ma w dorobku triumfy w Pucharze Challenge (2012 z Tytanem AZS Częstochowa) i Pucharze CEV (2024), a także srebro Ligi Mistrzów z drużyną z Rzeszowa.

CM, Polsat Sport