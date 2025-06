Słynny siatkarz rozstał się z ZAKSĄ! Dwukrotnie wygrał z klubem Ligę Mistrzów

Erik Shoji trafił do ZAKSY w 2021 roku z rosyjskiego klubu Fakieł Nowy Urengoj. Szybko stał się jednym z filarów zespołu. W barwach kędzierzyńskiego klubu dwukrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów (2022, 2023), dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski (2022, 2023), wywalczył Superpuchar Polski (2023) oraz mistrzostwo (2022) i wicemistrzostwo Polski (2023).

"Jego znakomita gra była nieoceniona na drodze po kolejne sukcesy, sympatyczny libero jako lider defensywy zawsze dawał drużynie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie... Dał się poznać również jako wzór postawy sportowej i bez wątpienia był ambasadorem wartości ZAKSY. Jego odejście kończy ważny rozdział w historii klubu, jak sam przyznał dla niego czas gry w Kędzierzynie-Koźlu również był wyjątkowy" – napisał klub w komunikacie.

– ZAKSA była moim pierwszym klubem w Polsce i to spełnienie marzeń. Nigdy nie sądziłem, że będę miał okazję grać w ZAKSIE, a tym bardziej w PlusLidze to było dla mnie coś wyjątkowego. Jestem bardzo wdzięczny za tę szansę i za wszystko, co tu przeżyłem. Teraz, odchodząc z klubu, czuję się znacznie bardziej doświadczony. ZAKSA zawsze będzie dla mnie wyjątkowa i na zawsze pozostanie w mojej pamięci – przyznał Shoji.

– Przez te cztery lata bardzo się rozwinąłem - zarówno jako człowiek, jak i jako zawodnik. Zrozumiałem wiele o sobie i o tym, kim jestem na parkiecie. To, jak ogromną popularnością cieszy się tu siatkówka, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Wszędzie, gdzie się pojawiamy, jesteśmy rozpoznawani: ludzie proszą o zdjęcia i autografy. Jako gracz, który chce promować siatkówkę nie tylko w swoim kraju, ale i na świecie, bardzo cenię sobie to doświadczenie. Podsumowanie tych czterech lat to trudne zadanie. Kiedy przyszedłem do klubu, czułem się jak nowicjusz, zespół miał ogromne doświadczenie, mnóstwo trofeów i bogatą historię. W pierwszym sezonie musiałem dorosnąć do poziomu drużyny, zdobyć doświadczenie i odnaleźć się w tej grupie. Wygrana potrójnej korony była jednym z najlepszych momentów w mojej karierze i ogromnie mnie ukształtowała – dodał siatkarz.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była pierwszym klubem Erika Shoji w Polsce. Przez cztery lata rozegrał w jej barwach 135 meczów w PlusLidze. W kolejnym sezonie będzie siatkarzem Asseco Resovii.

Polsat Sport, zaksa.pl