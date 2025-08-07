Klub PlusLigi przedstawił nowego partnera i nazwę na przyszły sezon

Nowego partnera i nową nazwę klubu w krajowych i europejskich rozgrywkach ogłoszono w czasie czwartkowej konferencji prasowej w Hali Sportowej Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy tylko w trzecim secie. Zwycięski początek Polek na MŚ do lat 21

- Bardzo się cieszę, że mamy możliwość współpracy. Wierzę, że będzie to współpraca w wielu obszarach. Wydaje mi się, że bardzo ważnym będzie edukacja. Kilku naszych siatkarzy już w przyszłym roku akademickim będzie studiowało na Politechnice Częstochowskiej - powiedział prezes Klubu Sportowego Norwid Łukasz Żygadło na konferencji prasowej, na której przedstawiono akademickiego partnera klubu oraz nazwę drużyny w kolejnym sezonie.

- Dla mnie to nie jest sponsoring, a przede wszystkim strategiczna współpraca, która ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Mówię tutaj przede wszystkim o wzroście prestiżu i rozpoznawalności uczelni, które daje nam podjęcie takiego partnerstwa. To wspólne wzmacnianie wizerunku i marki zarówno KS Norwida jak i Politechniki Częstochowskiej. Współpraca przebiegała wcześniej w sposób mniej formalny, a teraz nabrała kształtu formalnego - mówił z kolei rektor uczelni Marek Warzecha.

W konferencji wzięli udział także prezes Klubu Siatkarskiego Norwid Krzysztof Wachowiak, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Uczelni częstochowskiej politechniki Piotr Grzybowski oraz reprezentanci dwóch innych sponsorów tytularnych klubu, Mariusz Bogacki (współwłaściciel marki Hemarpol) i Lesław Walaszczyk (Steam).

Częstochowski klub szykuje się obecnie do swojego trzeciego sezonu na poziomie PlusLigi. W pierwszym roku gry w siatkarskiej ekstraklasie zakończył zmagania na 15. miejscu. W poprzednim sezonie był rewelacją rozgrywek - w rundzie zasadniczej zajął ósmą pozycję i awansował do fazy play-off. W ćwierćfinałach uległ w dwumeczu JSW Jastrzębskiemu Węglowi i ostatecznie zakończył zmagania na wspomnianym ósmym miejscu.

Najlepiej punktującym graczem PlusLigi w sezonie 2024/2025 był właśnie zawodnik Norwida, Patrik Indra. Czeskiego atakującego zobaczymy w barwach klubu z Częstochowy również w kolejnej ligowej kampanii.

Nowymi gwiazdami zespołu będą natomiast słynny argentyński rozgrywający Luciano De Cecco oraz młody środkowy Jakub Nowak, który w ostatnim czasie przebojem wdarł się do pierwszego reprezentacji Polski i zdobył z nią złoty medal Ligi Narodów 2025.

Drużynę Steam Hemarpolu Politechniki poprowadzi Guillermo Falasca. Były reprezentant Hiszpanii, mistrz Europy z 2007 roku, zastąpił na stanowisku trenera częstochowian Brazylijczyka Douglasa Silvę.

Poza De Cecco i Nowakiem drużynę wzmocnili także francuski atakujący Samuel Jeanlys i zawodnik młodzieżowej kadry Polski Jakub Kiedos.

Obok Indry kontrakty przedłużyli Milad Ebadipour, Tomasz Kowalski, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Daniel Popiela, Damian Radziwon, Mateusz Masłowski i Bartosz Makoś.

Odeszli natomiast Damian Kogut (będzie grać w Treflu Gdańsk), Mateusz Borkowski (podpisał kontrakt z niemieckim Helios Grizzlys Giesen), Bartosz Schmidt (GKS Katowice) oraz Quinn Isaacson (do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle).

GW, Polsat Sport