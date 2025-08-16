Gdzie obejrzeć finał siatkarskich MŚ?

Siatkówka

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas siatkarskich MŚ do lat 21. W finale zmierzą się Włochy i Japonia. Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć finał siatkarskich MŚ?
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć finał siatkarskich MŚ?

W niedzielę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ do lat 21 siatkarek. W wielkim finale Włoszki zmierzą się z Japonkami. O brąz powalczą natomiast Brazylijki i Bułgarki, które w ćwierćfinale pokonały Polki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

 

Polskie siatkarki zagrają o piąte miejsce - rywalkami młodych polskich siatkarek będą Chinki.

 

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

 

Mecz o trzecie miejsce:

10:50, Brazylia - Bułgaria (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Finał:

 

13:50, Włochy - Japonia (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 