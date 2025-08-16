Gdzie obejrzeć finał siatkarskich MŚ?
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas siatkarskich MŚ do lat 21. W finale zmierzą się Włochy i Japonia. Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go.
W niedzielę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ do lat 21 siatkarek. W wielkim finale Włoszki zmierzą się z Japonkami. O brąz powalczą natomiast Brazylijki i Bułgarki, które w ćwierćfinale pokonały Polki.
Polskie siatkarki zagrają o piąte miejsce - rywalkami młodych polskich siatkarek będą Chinki.
Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.
Mecz o trzecie miejsce:
10:50, Brazylia - Bułgaria (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
Finał:
13:50, Włochy - Japonia (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)