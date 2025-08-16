Gdzie obejrzeć finał siatkarskich MŚ?

W niedzielę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ do lat 21 siatkarek. W wielkim finale Włoszki zmierzą się z Japonkami. O brąz powalczą natomiast Brazylijki i Bułgarki, które w ćwierćfinale pokonały Polki.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

Polskie siatkarki zagrają o piąte miejsce - rywalkami młodych polskich siatkarek będą Chinki.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

Mecz o trzecie miejsce:



10:50, Brazylia - Bułgaria (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



Finał:

13:50, Włochy - Japonia (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

BS, Polsat Sport