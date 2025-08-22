Przed nami kolejne zawody cyklu Diamentowej Ligi, w których zobaczymy czołowe gwiazdy światowej lekkoatletyki. Tym razem na stadionie w Brukseli będziemy świadkami rywalizacji takich zawodniczek jak między innymi Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sha'Carri Richardson (bieg na 100 metrów), Leyanis Perez (trójskok), Chase Jackson (pchnięcie kulą), Sandi Morris (skok o tyczce) czy Nafi Thiam (skok w dal).

Również w męskiej stawce nie zabraknie gwiazd. W Brukseli zameldują się Christian Coleman (200 metrów), Julian Weber i Anderson Peters (rzut oszczepem) czy słynny Mykolas Alekna (rzut dyskiem).



Na liście startowej nie ma Biało-Czerwonych, gdyż w piątek rozpoczynają się również mistrzostwa Polski w Bydgoszczy.



Final Diamentowej Ligi jest zaplanowany na 27-28 sierpnia i odbędzie się w szwajcarskim Zurychu.

Diamentowa Liga w Brukseli. Kiedy startuje? O której godzinie transmisja mityngu?

Transmisja TV i stream online mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium oraz na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport