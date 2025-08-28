KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Europy. Kto wygrał?

Piłka nożna

KRC Genk - Lech Poznań to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kto wygrał mecz Genk - Lech? Jaki był wynik meczu Genk - Lech w kwalifikacjach do Ligi Europy?

KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Europy. Kto wygrał?
fot. Cyfrasport
KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał?

Przed Lechem trudne zadanie. W pierwszym meczu "Kolejorz", osłabiony kontuzjami, przegrał przy Bułgarskiej z belgijskim zespołem aż 1:5. 

 

Dla drużyny z siedzibą w mieście Genk trafiali: Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen, Hyeon-Gyu Oh, a samobójcze trafienie zaliczył Michał Gurgul.

 

Dla poznańskiego zespołu strzelił Filip Jagiełło. W ten sposób Lech musi odrobić czterobramkową stratę w rewanżowym spotkaniu w Belgii. 

 

Wygrany z tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Europy, a przegrana drużyna wystąpi w Lidze Konferencji.

 

KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

 

Wynik meczu Genk - Lech poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Genk - Lech, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego starcia.

MR, Polsat Sport
KRC GENKLECH POZNAŃLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
