KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Europy. Kto wygrał?
KRC Genk - Lech Poznań to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kto wygrał mecz Genk - Lech? Jaki był wynik meczu Genk - Lech w kwalifikacjach do Ligi Europy?
Przed Lechem trudne zadanie. W pierwszym meczu "Kolejorz", osłabiony kontuzjami, przegrał przy Bułgarskiej z belgijskim zespołem aż 1:5.
Dla drużyny z siedzibą w mieście Genk trafiali: Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen, Hyeon-Gyu Oh, a samobójcze trafienie zaliczył Michał Gurgul.
Dla poznańskiego zespołu strzelił Filip Jagiełło. W ten sposób Lech musi odrobić czterobramkową stratę w rewanżowym spotkaniu w Belgii.
Wygrany z tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Europy, a przegrana drużyna wystąpi w Lidze Konferencji.
Wynik meczu Genk - Lech poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Genk - Lech, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego starcia.