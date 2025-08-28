KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Europy. Kto wygrał?

Przed Lechem trudne zadanie. W pierwszym meczu "Kolejorz", osłabiony kontuzjami, przegrał przy Bułgarskiej z belgijskim zespołem aż 1:5.

Dla drużyny z siedzibą w mieście Genk trafiali: Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen, Hyeon-Gyu Oh, a samobójcze trafienie zaliczył Michał Gurgul.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

Dla poznańskiego zespołu strzelił Filip Jagiełło. W ten sposób Lech musi odrobić czterobramkową stratę w rewanżowym spotkaniu w Belgii.

Wygrany z tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Europy, a przegrana drużyna wystąpi w Lidze Konferencji.

KRC Genk - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

Wynik meczu Genk - Lech poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Genk - Lech, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego starcia.

MR, Polsat Sport