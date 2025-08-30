Był gwiazdą w Rakowie, a teraz trafi do Legii! Transferowy hit na ostatniej prostej

Wiele wskazuje na to, że potwierdzą się niedawne doniesienia medialne i Legia Warszawa wzbogaci się o wartościowego zawodnika jakim jest Kamil Piątkowski. To reprezentant Polski, który na szerokie wody wypłynął w Rakowie Częstochowa.

Był gwiazdą w Rakowie, a teraz trafi do Legii! Transferowy hit na ostatniej prostej
Kamil Piątkowski (z lewej) ma niebawem zostać piłkarzem Legii Warszawa

Klub ze stolicy rozstał się niedawno z Janem Ziółkowskim, który jeszcze w miniony czwartek pomógł Legii w awansie do Ligi Konferencji, a następnie podpisał kontrakt z AS Roma. Przy Łazienkowskiej jednak nie próżnują i lada moment powinni sfinalizować transfer Piątkowskiego.

 

Taką informację przekazał wcześniej Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", natomiast Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" poinformował w piątek o testach medycznych 25-latka.

 

Piątkowski to obrońca, który w latach 2019-2021 stanowił o sile Rakowa Częstochowa, z którym wywalczył Puchar Polski. W 2021 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji, w której rozegrał jak dotąd osiem spotkań i strzelił jednego gola. Dwa sezony grał w Red Bull Salzburg, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Austrii i raz Puchar Austrii. Ostatnie dwa lata defensor spędził na wypożyczeniach w belgijskim KAA Gent, hiszpańskiej Granadzie i tureckiej Kasimpasie.

