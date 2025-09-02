51-letni rekord Polski pobity! Historyczne osiągnięcie młodego lekkoatlety

Zawodnik z Bielska-Białej osiągnął historyczny wynik podczas zawodów w niemieckim Trewirze. Herzyk przekroczył linię mety jako drugi. Wygrał Norweg Andreas Fjeld Halvorsen. Ten rezultat pozwolił Polakowi wskoczyć na 11. miejsce w europejskich tabelach w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

Rekord Polski Malinowskiego został ustanowiony w 1974 roku. Od tamtej pory nikt nie był w stanie go pobić. Po ponad 50 latach w końcu jednak nastąpił przełom i teraz najlepszy czas na dystansie 3000 metrów należy do Herzyka. Co ciekawe, Malinowski wciąż dzierży dwa najstarsze rekordy w polskiej lekkoatletyce. Legendarny biegacz długodystansowy wciąż posiada najlepsze czasy w biegu na 5000 metrów i na 3000 metrów z przeszkodami. Oba wyniki osiągnął w 1976 roku.

Herzyk coraz mocniej zaznacza swoją obecność w lekkoatletycznej reprezentacji Polski. Ostatnio brał udział w mistrzostwach Europy U23 w Bergen. W Norwegii ukończył zmagania na czwartej lokacie, a zatem tuż za podium. Natomiast pod koniec sierpnia w Bydgoszczy został mistrzem Polski na dystansie 5000 metrów.

W dniach 13-21 września w Tokio odbędą się lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Polska wystawi do zmagań 61-osobową reprezentację. W składzie nie ma Herzyka, który dopiero od przyszłego roku będzie walczył o kwalifikacje na imprezy tej rangi na szczeblu seniorskim.

mtu, Polsat Sport