Floyd Mayweather Jr. - Mike Tyson. Kiedy walka? O której godzinie?

Sporty walki

Floyd Mayweather Jr. - Mike Tyson, czyli czas na walkę, której zapewne niewielu kibiców pięściarstwa się spodziewało. Kiedy walka Mayweather Jr. - Tyson? O której godzinie Mayweather Jr. - Tyson?

fot. PAP
Floyd Mayweather Jr. i Mike Tyson... zmierzą się ze sobą w ringu. W 2026 roku dojdzie do pojedynku, którego nikt się nie spodziewał. Przypomnijmy - młodszy z Amerykanów ma 48 lat, natomiast "Iron" - 59.

 

Obaj to legendy boksu. Floyd zakończył profesjonalną karierę jako niepokonany pięściarz. Był mistrzem świata federacji WBC, WBA i WBO w wadze półśredniej czy IBF w kategorii półśredniej. Pokonał 24 zawodników w walkach o mistrzowskie tytuły różnych federacji i w różnych kategoriach wagowych. 

 

Po raz ostatni w profesjonalnej walce zaprezentował się w pojedynku z... Conorem McGregorem, pewnie pokonując słynnego zawodnika MMA na zasadach boksu.

 

Tyson to natomiast najmłodszy mistrz świata w historii wagi ciężkiej. Pod koniec zeszłego roku niespodziewanie wrócił do ringu, przegrywając z popularnym youtuberem Jakem Paulem.

 

Co ciekawe w 2021 roku Floyd zmierzył się w walce pokazowej z bratem Jake'a Paula, Loganem.

Mayweather Jr. - Tyson. Kiedy walka?

Kiedy walka Floyd - Tyson? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się walka Mayweather Jr. - Tyson. Wiadomo tylko tyle, że walkę Mayweather Jr. - Tyson zaplanowano na 2026 rok.

Mayweather Jr. - Tyson. O której godzinie?

O której godzinie walka Mayweather Jr. - Tyson? Jak na razie organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów, jeśli chodzi o datę czy godzinę walki Floyd - Tyson.

BS, Polsat Sport
BOKSFLOYD MAYWEATHERMIKE TYSONSPORTY WALKI
