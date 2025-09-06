Floyd Mayweather Jr. - Mike Tyson. Kiedy walka? O której godzinie?

Floyd Mayweather Jr. i Mike Tyson... zmierzą się ze sobą w ringu. W 2026 roku dojdzie do pojedynku, którego nikt się nie spodziewał. Przypomnijmy - młodszy z Amerykanów ma 48 lat, natomiast "Iron" - 59.

Obaj to legendy boksu. Floyd zakończył profesjonalną karierę jako niepokonany pięściarz. Był mistrzem świata federacji WBC, WBA i WBO w wadze półśredniej czy IBF w kategorii półśredniej. Pokonał 24 zawodników w walkach o mistrzowskie tytuły różnych federacji i w różnych kategoriach wagowych.

Po raz ostatni w profesjonalnej walce zaprezentował się w pojedynku z... Conorem McGregorem, pewnie pokonując słynnego zawodnika MMA na zasadach boksu.

Tyson to natomiast najmłodszy mistrz świata w historii wagi ciężkiej. Pod koniec zeszłego roku niespodziewanie wrócił do ringu, przegrywając z popularnym youtuberem Jakem Paulem.

Co ciekawe w 2021 roku Floyd zmierzył się w walce pokazowej z bratem Jake'a Paula, Loganem.

BS, Polsat Sport