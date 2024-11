Kto wygrał walkę Jake Paul - Mike Tyson? Wynik walki Paul - Tyson

Jeszcze kilka lat temu z pewnością nikt nie wpadłby na to, że do takiej walki faktycznie może dojść. Jake Paul, popularny influencer i twórca internetowy, zmierzy się z legendarnym pięściarzem. 58-letni Mike Tyson wraca do ringu po wieloletniej przerwie i ponownie zaprezentuje swoje umiejętności kibicom.

Dla Paula będzie to kolejna potyczka na zawodowym ringu. Popularny YouTuber wygrywał m.in. z byłymi zawodnikami UFC - Benem Askrenem, Tyronem Woodleyem (dwukrotnie) i Andersonem Silvą. Jedyną do tej pory porażkę poniósł w lutym 2023 roku w starciu z Tommym Furym. Obecnie może pochwalić się serią czterech zwycięstw.

Jake Paul - Mike Tyson. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Jake Paul - Mike Tyson poznamy w nocy z piątku 15 listopada na sobotę 16 listopada. O tym, kto wygrał walkę Tyson - Paul, przekonamy się w godzinach porannych polskiego czasu - pojedynek powinien zacząć się około godziny czwartej nad ranem.

