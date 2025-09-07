Tych sukcesów zazdrości nam cały świat! Ile razy Polska była mistrzem w siatkówce?

Trzy tytuły mistrzów świata. Do tego pięć miejsc na podium



Do tej pory reprezentacja Polski w siatkówce trzy razy sięgała po tytuł mistrza świata i za każdym razem robili to panowie. Pierwszy triumf odnieśli w 1974 roku pod wodzą legendarnego trenera Huberta Jerzego Wagnera. Na kolejny taki sukces czekaliśmy dokładnie 40 lat. Biało-czerwoni w pięknym stylu wygrali w 2014 roku turniej rozgrywany przed własną publicznością.

Cztery lata później obronili tytuł we Włoszech i Bułgarii, potwierdzając swoje ogromne możliwości. Na koncie męskiej drużyny są też tytuły wicemistrzów świata z 2006 roku, gdy przegrali z Brazylią oraz w 2002 roku, kiedy lepsi byli Włosi.

Kobieca reprezentacja jeszcze nigdy nie sięgnęła po mistrzostwo świata, a najbliżej tego była w 1952 roku. Wówczas turniej rozgrywano w systemie ligowym i w siedmiu kolejkach lepsze od Polek były tylko zawodniczki z ZSRR. Do tego biało-czerwone stawały na najniższym stopniu podium w 1956 i 1962 roku. Od ponad 60. lat czekamy na kolejny medal naszych siatkarek na imprezie tej rangi.

Cztery złote medale mistrzostw Europy



Sukcesy na mistrzostwach Europy to kolejne triumfy, których zazdroszczą nam kibice wielu innych drużyn ze Starego Kontynentu. Jako pierwsze złoty dorobek otworzyły popularne Złotka trenera Andrzeja Niemczyka. Na najwyższym stopniu podium stawały w latach 2003 i 2005. Do tego cztery lata później uplasowały się na najniższym stopniu podium. Łącznie na koncie polskich siatkarek jest aż 11 medali mistrzostw Europy, w tym:

· 2 złote,

· 4 srebrne,

· 5 brązowych.

Mężczyźni po pierwsze mistrzostwo Europy sięgnęli dopiero w 2009 roku. Powtórzyli ten wynik w 2023 roku. W ostatnich latach regularnie biją się o najwyższe cele. Brązowe krążki zawiesili na swoich szyjach w latach 2019 i 2021. Łącznie na swoim koncie również mają 11 medali czempionatu Starego Kontynentu, w tym:

· 2 złote,

· 5 srebrnych,

· 4 brązowe.

Jak szło Polakom na igrzyskach olimpijskich?



Historycznym osiągnięciem Polski na igrzyskach olimpijskich był złoty medal w 1976 roku. To moment kulminacyjny w historii legendarnej drużyny Wagnera. W 2024 roku w Paryżu biało-czerwoni awansowali do finału IO po raz pierwszy od blisko 50. lat i zostali wicemistrzami. Kobiety również mają na koncie sukcesy w najważniejszej imprezie sportowej czterolecia. Brązowe medale zgarniały w latach 1964 i 1968. To sukcesy, które muszą robić wrażenie.

Polacy powalczą o kolejny medal



W dniach 12-28 września Polacy powalczą o kolejny medal mistrzostw świata podczas turnieju rozgrywanego na Filipinach. Wszystkie ich mecze transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. Stacja przygotowała dla kibiców wiele niespodzianek, w tym bogate studio przy okazji każdego spotkania biało-czerwonych. Niech pasmo sukcesów trwa.

