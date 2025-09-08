Legendarny siatkarz nie ma wątpliwości. PlusLiga najlepsza na świecie!

Kampa zadomowił się nad Wisłą. W 2014 roku trafił do Cerrad Czarnych Radom, gdzie spędził dwa sezony. Następnie przeniósł się na pięć lat do Jastrzębskiego Węgla, aby kolejne cztery lata spędzić w Jastrzębskim Węglu. Od najbliższego sezonu będzie siatkarzem Barkomu.

38-letni siatkarz od kilku lat mieszka z rodziną w Gdańsku i jest pod wrażeniem poziomu PlusLigi.

- Przede wszystkim moim zdaniem poziom rozgrywek jest zdecydowanie wyższy. Widać też w ostatnich latach jak wiele gwiazd przychodzi grać do Polski i ja jestem przekonany, że PlusLiga jest w tym momencie najsilniejsza na świecie. Zresztą ogólnie polska siatkówka, bo zarówno klubowa, jak reprezentacyjna, jest na najwyższym poziomie. Myślę, że jeszcze 10-12 lat temu wyglądało to inaczej, ale bardzo cieszę się, że nadal mogę zagrać w PlusLidze, a nie tylko siedzieć na trybunach i oglądać mecze. Dla mnie to jest naprawdę duża radość, satysfakcja i chęć rywalizacji - powiedział Kampa w rozmowie z PlusLigą.

Zanim rozpocznie się sezon 2025/2026 w PlusLidze, to czekają nas mistrzostwa świata na Filipinach, na których nie zabraknie reprezentacji Niemiec dowodzonej przez Michała Winiarskiego. Na co stać naszych zachodnich sąsiadów w tym turnieju?

- Przede wszystkim trzymam kciuki za reprezentację Niemiec, bo już jestem w takiej sytuacji, że nic innego nie mogę zrobić. Oczywiście jestem w kontakcie z kolegami, oglądałem prawie wszystkie ich mecze w tym sezonie. Byłem też niedawno na spotkaniu towarzyskim w Niemczech jak grali z Belgią. Podoba mi się to, co powiedział Tobias Brand, że ćwierćfinał MŚ nie wystarczy i że on chce jeszcze więcej. To będzie na pewno bardzo trudne do osiągnięcia. Już nawet rywalizacja w grupie chociażby z taką drużyną jak Bułgarią, to będzie trudne zadanie i ciężko przewidzieć przed meczem co się wydarzy. Bułgaria to jest taka bardzo młoda drużyna, bardzo fizyczna, więc najpierw Niemcy muszą się skupić na rywalizacji w grupie. Ja bym powiedział, że trzeba wygrać grupę i potem krok po kroku robić swoje. Podoba mi się jednak nastawienie w zespole, że koledzy z drużyny celują jak najwyżej. Tak to powinno być przede wszystkim po tym, co pokazaliśmy w zeszłym roku na igrzyskach, czy dwa lata temu w kwalifikacjach olimpijskich - przyznał.

Polsat Sport