Puchar Davisa: Polska - Wielka Brytania. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W dniach 12-13 września odbędzie się mecz Polska - Wielka Brytania w Pucharze Davisa. Stawką rywalizacji w Gdyni będzie awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w finałowym turnieju. Transmisja meczu Polska - Wielka Brytania na sportowych antenach Polsatu.

fot. PAP
Przed reprezentacją Polski, której kapitanem jest Mariusz Fyrtsenberg, niełatwe zadanie. Biało-Czerwoni w dniach 12-13 września w Gdyni zmierzą się z Wielką Brytanią w ramach spotkania Pucharu Davisa.

 

Na Polsat Plus Arena nie wystąpi naszych dwóch najlepszy tenisistów. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz zmagają się bowiem z kontuzjami. Problemy zdrowotne ma również Maks Kaśnikowski, który początkowo znalazł się w składzie.

 

Zastąpił go natomiast Fryderyk Lechno-Wasiutyński. Obok niego, w kadrze znaleźli się także Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta oraz debliści Jan Zieliński i Karol Drzewiecki.

 

Wielka Brytania do Gdyni przyjechała składem naszpikowanym gwiazdami. W grze podwójnej zagrają bowiem dwaj najlepsi zawodnicy świata - Lloyd Glasspool i Julian Cash. Jako singliści powołani zostali Cameron Norrie, Jacob Fearnley i Arthur Fery.

 

Stawką rywalizacji będzie awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w finałowym turnieju.

 

Transmisja meczu Polska - Wielka Brytania 12 września od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz 13 września od 13:00 w Polsacie Sport 1, a od 14:00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

