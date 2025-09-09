Turniej w Szczecinie pechowy dla Polaków. Odpadli już na starcie

Tenis

Czterech polskich tenisistów wystąpiło w turnieju głównym challengera Invest in Szczecin Open. Wszyscy odpadli w pierwszej rundzie. Najbliżej zwycięstwa był Daniel Michalski, który przegrał z obrońcą tytułu Vitem Koprivą z Czech 4:6, 5:7.

Turniej w Szczecinie pechowy dla Polaków. Odpadli już na starcie
fot: PAP
Daniel Michalski

Michalski na korcie głównym im. Bohdana Tomaszewskiego rozegrał mecz z ubiegłorocznym triumfatorem Invest in Szczecin Open i finalistą sprzed dwóch lat. Nic dziwnego, że Czech był zdecydowanym faworytem. Początek meczu to potwierdzał. Kopriva szybko przełamał serwis Polaka i objął prowadzenie 2:0.

 

- Potem byłem bliski odrobienia straty przy stanie 2:4, brakło kilku centymetrów - wspominał Michalski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza runda i koniec. Polska tenisistka odpadła z turnieju

 

Ostatecznie obrońca tytułu wygrał pierwszą partię 6:4, ale od początku drugiej Polak grał odważnie i dobrze. Prowadził 4:1 i 5:2. Był bliski wyrównania stanu na po jeden w setach. Ale to Czech wygrał pięć kolejnych gemów i w efekcie cały mecz.

 

- Wygrał zawodnik bardziej doświadczony, wygrał lepszy. Co ciekawe, ja nie zagrałem na swoim najlepszym poziomie, a byłem bardzo bliski dobrego wyniku. Bo oczywiście od wygrania drugiego seta do całego meczu droga jest daleka - przyznał tenisista z Warszawy.

 

Pytany o przyczyny porażki, zwłaszcza drugiej partii, odpowiedział:

 

- Można gdybać, co zawiodło, elementy fizyczne, mentalne czy tenisowe. Trudno powiedzieć. Jest jeszcze taki aspekt w meczu, jak przeciwnik. Chociaż w tym wypadku to ja pokpiłem sprawę, bo miałem mnóstwo szans, by wygrać tego seta - opowiadał Michalski.

 

Pozostali Polacy nie nawiązali wyrównanej walki z rywalami.

 

Do drugiej rundy turnieju, oprócz obrońcy tytułu z Czech, awansowali także m.in. ubiegłoroczny finalista Włoch Andrea Pellegrino i triumfator z 2019 roku Jozef Kovalik ze Słowacji, a także rozstawiony z "dwójką" Argentyńczyk Thiago Augustin Triante.

 

Wyniki 1. rundy:

 

Dymitar Kuzmanow (Bułgaria) – Alan Ważny (Polska) 6:1, 6:3

 

Francessco Pessaro (Włochy, 3) – Dorian Juszczak (Polska) 6:0, 6:1

 

Vit Kopriva (Czechy, 1) – Daniel Michalski (Polska) 6:4, 7:5

 

Andrea Pellegrino (Włochy, 5) – Mateusz Lange (Polska) 6:0, 7:5

 

Transmisja ćwierćfinałów, półfinałów i finału turnieju Invest in Szczecin Open na sportowych antenach Polsatu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CHALLENGER ATP W SZCZECINIEINNEINVEST IN SZCZECIN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek: Kamil Majchrzak powoli przedziera się do świadomości światowych mediów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 