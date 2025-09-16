Gigantyczne pieniądze do zgarnięcia. UEFA zwiększyła pulę nagród

Decyzje o dystrybucji finansowej podejmowane są z góry na trzy kolejne lata. Obecny model ustalono przed rozgrywkami 2024/25, które przyniosły rewolucję w formacie wszystkich trzech pucharów.

Podana kwota dotyczy tzw. scentralizowanej części rozgrywek, rozpoczynającej się od decydującej, czwartej rundy kwalifikacji i obejmującej fazę ligową (dawniej: fazę grupową) europejskich pucharów, a także Superpuchar UEFA. Nowy podział środków finansowych obowiązuje do końca sezonu 2026/27.

Z tej puli 2,467 mld euro trafi do uczestników Ligi Mistrzów oraz Superpucharu UEFA, 564 mln do klubów występujących w Lidze Europy i 285 mln do zespołów grających w Lidze Konferencji, w tym czterech przedstawicieli Polski: Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa.

W Champions League każdy zespół wyeliminowany w czwartej rundzie kwalifikacji może liczyć na 4,29 mln euro. Zwycięzcom tych dwumeczów nie została przyznana żadna nagroda, bo im przysługuje kwota 18,62 mln za awans do fazy ligowej, jak wszystkim innym uczestnikom tej części rozgrywek.

Każde zwycięstwo w fazie zasadniczej LM wyceniono na 2,1 mln euro, a remis - na 700 tysięcy, przy czym środki, które pozostaną w puli (zależnie od liczby remisów), zostaną rozdysponowane między klubami proporcjonalnie, zgodnie z pozycją w końcowej tabeli fazy ligowej.

Ta kolejność wiąże się też z bonusami, których we wcześniejszym formacie Ligi Mistrzów nie było. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce, otrzyma 275 tys. euro, przedostatni - dwa razy 275 tys., czyli 550 tys., trzeci od końca - trzy razy 275 tys., czyli 825 tys., itd. Zgodnie z tym modelem klub, który wygra fazę ligową, wzbogaci się o 9,9 mln euro.

Ponadto zespoły z miejsc 1-8 otrzymają dodatkowo po dwa miliony, a te z pozycji 9-16 - po milionie euro.

Kolejne środki w wysokości miliona euro wpłyną na konto drużyn z miejsc 9-24, czyli tych, które zakwalifikują się do baraży o awans do 1/8 finału.

Przedostanie się do najlepszej „16” turnieju (kluby z miejsc 1-8 fazy ligowej kwalifikują się do niej automatycznie) wiąże się z bonusem w wysokości 11 mln euro. Awans do ćwierćfinału daje 12,5 mln, do półfinału - 15 mln, a finaliści otrzymają po 18,5 mln euro. Zwycięstwo w finale wyceniono na 6,5 mln euro ekstra.

Drużyny, które zakwalifikują się do meczu o Superpuchar UEFA, wzbogacą się o cztery miliony euro, a zdobywcy tego trofeum - o kolejny milion.

Zmieniono też model przyznawania premii obowiązujący w przeszłości, polegający na określonym podziale wpływów z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środków za miejsce zajmowane w rankingu UEFA obejmującym wyniki zespołów we wcześniejszych latach.

Przed rokiem te dwa aspekty połączono w jeden nazwany „value pillar”. Jego wysokość częściowo zależy od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski. W obu przypadkach powstają osobne rankingi i obowiązuje system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma x, z przedostatniego - 2x itd., aż do tej pierwszej lokaty - 36x.

W Champions League wypłaty z tytułu „value pillar” rozdysponowane będą z puli 853 mln euro. Będzie on wyliczany analogicznie w Lidze Europy (z puli 198 mln euro) oraz Lidze Konferencji (57 mln).

W Lidze Europy każdy z 36 uczestników fazy ligowej otrzyma na start po 4,31 mln euro. Zwycięstwo w tej części rozgrywek warte będzie 450 tys., remis - 150 tys., a pozostałe z tej puli środki rozdysponowane będą proporcjonalnie, zależnie od pozycji w tabeli końcowej.

Od niej zależeć też będzie premia za zajętą pozycję - 75 tys. euro za ostatnią, 150 tys. za przedostatnią, 225 tys. za trzecią od końca, itd., aż do pierwszej lokaty, premiowanej kwotą 2,7 mln euro.

Za zajęcie miejsc 1-8 UEFA wypłaci klubom po 600 tys. euro, tym z lokat 9-16 - 300 tys. Awans do barażu o 1/8 finału wyceniono na kolejne 300 tys. euro, do 1/8 finału - na 1,75 mln, do ćwierćfinału - na 2,5 mln, do półfinału - na 4,2 mln, a do finału - na siedem milionów. Triumfator rozgrywek otrzyma dodatkowe sześć milionów.

Za awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Lech, Raków, Jagiellonia, Legia i 32 inne kluby wzbogaciły się o 3,17 mln euro, a do tego dojdzie: 400 tys. za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis (pozostałe środki z puli będą rozdysponowane proporcjonalnie, jak w przypadku LM i LE), wielokrotność 28 tysięcy euro, zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za pierwsze miejsce - 36 razy 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16.

Awans do barażu o 1/8 finału wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony.

Osobne ok. 132 miliony euro rozdysponowane zostały wśród klubów uczestniczących w eliminacjach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA wypłaciła 175 tys. euro klubom za występ w każdej kolejnej rundzie (z pewnymi wyjątkami). Z tego tytułu Lech, Raków i Jagiellonia otrzymały po 525 tys., a Legia – 700 tysięcy euro.

Dodatkowo, każdy krajowy mistrz, któremu nie udało się awansować do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów, otrzymał 260 tys. euro.

