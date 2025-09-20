Świątek - Aleksandrowa. Kiedy mecz? O której godzinie? Finał WTA w Seulu
Dwie najwyżej rozstawione tenisistki zagrają w finale turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. Do Igi Świątek, wiceliderki światowego rankingu, dołączyła Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa, która pokonała Czeszkę Katerinę Siniakovą 6:4, 6:2. Kiedy mecz Świątek - Aleksandrowa w finale WTA w Seulu? O której godzinie rozpocznie się mecz?
W pierwszym półfinale Świątek (nr 1), dla której jest to pierwszy turniej w Seulu, bez problemów wygrała z 19-letnią Australijką Mayą Joint 6:0, 6:2. Raszynianka kilka godzin wcześniej wyeliminowała z turnieju w podobnym stylu Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3.
- Gra tutaj jest z pewnością zaszczytem i może w przyszłym roku przyjedzie mój tata - zadeklarowała Świątek. W ten sposób nawiązała do olimpijskiego występu ojca Tomasza, który w stolicy Korei Płd. rywalizował w wioślarskiej czwórce podwójnej.
ZOBACZ TAKŻE: Dwa mecze w ciągu kilku godzin i dwa zwycięstwa! Iga Świątek w finale turnieju w Seulu
Polka z Aleksandrową (11. WTA) zagra po raz siódmy. Bilans jest korzystniejszy dla Świątek (5-2). Ostatnia wygrana raszynianki datowana jest na 1 września w 1/8 finału US Open.
Rosjanka, która popełniała sporo błędów, z Siniakovą nie zaprezentowała pełni możliwości. W decydujących fazach rywalizacji potrafiła jednak się zmobilizować. Dowodem na to jest sześć kolejnych wygranych gemów w ostatniej partii.
- Finałowy mecz będzie trudny. Świetnie by było wygrać tu po raz drugi - skwitowała pochodząca z Czelabińska zawodniczka, która w Seulu triumfowała w roku 2022.
Świątek - Aleksandrowa. Kiedy mecz? O której godzinie? Finał WTA w Seulu
Finał turnieju WTA w Seulu zostanie rozegrany w niedzielę 21 września. Początek ok. 10:00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl