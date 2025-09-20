W pierwszym półfinale Świątek (nr 1), dla której jest to pierwszy turniej w Seulu, bez problemów wygrała z 19-letnią Australijką Mayą Joint 6:0, 6:2. Raszynianka kilka godzin wcześniej wyeliminowała z turnieju w podobnym stylu Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3.

- Gra tutaj jest z pewnością zaszczytem i może w przyszłym roku przyjedzie mój tata - zadeklarowała Świątek. W ten sposób nawiązała do olimpijskiego występu ojca Tomasza, który w stolicy Korei Płd. rywalizował w wioślarskiej czwórce podwójnej.

Polka z Aleksandrową (11. WTA) zagra po raz siódmy. Bilans jest korzystniejszy dla Świątek (5-2). Ostatnia wygrana raszynianki datowana jest na 1 września w 1/8 finału US Open.

Rosjanka, która popełniała sporo błędów, z Siniakovą nie zaprezentowała pełni możliwości. W decydujących fazach rywalizacji potrafiła jednak się zmobilizować. Dowodem na to jest sześć kolejnych wygranych gemów w ostatniej partii.

- Finałowy mecz będzie trudny. Świetnie by było wygrać tu po raz drugi - skwitowała pochodząca z Czelabińska zawodniczka, która w Seulu triumfowała w roku 2022.

Świątek - Aleksandrowa. Kiedy mecz? O której godzinie? Finał WTA w Seulu

Finał turnieju WTA w Seulu zostanie rozegrany w niedzielę 21 września. Początek ok. 10:00 polskiego czasu.

PAP