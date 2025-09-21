Kawa - Hunter na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

W ostatnich tygodniach Katarzyna Kawa grała w Ameryce Północnej. W "tysięczniku" w Cincinnati i wielkoszlemowym US Open odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji. Następnie wystąpiła w dwóch imprezach w Guadalajarze. W zmaganiach rangi WTA 125 wygrała jeden mecz i dotarła do drugiej rundy, natomiast z zawodami WTA 500 pożegnała się po pierwszym starciu.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec gry w Seulu, a tu takie wieści. Zmiana na pozycji liderki tenisowego rankingu!

Teraz 124. w rankingu Kawa rywalizuje w Azji. Bierze udział w dwustopniowych eliminacjach turnieju WTA 1000 w Pekinie. W premierowej fazie przeciwniczką rozstawionej z "21" Polki jest 624. na światowej liście Australijka Storm Hunter.

Do tej pory panie mają na swoim koncie jedną bezpośrednią potyczkę. Stanęły naprzeciwko siebie w 2021 roku podczas Roland Garros. Wtedy w pierwszej rundzie kwalifikacji zdecydowanie lepsza okazała się Hunter, która odniosła triumf wynikiem 6:3, 6:1.

W Pekinie od głównej drabinki zawody rozpoczną trzy reprezentantki Polski: Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Pierwsza z nich ostatnio zdobyła swój 25. tytuł w karierze, zwyciężając w Seulu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Storm Hunter na Polsatsport.pl.