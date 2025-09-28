Jaki skład na mecz z Czechami? Nikola Grbić wszystko wyjaśnił

W sobotę Polacy polegli w półfinałowym spotkaniu z Włochami. Teraz muszą skupić się jednak na starciu z Czechami. Stawką tego meczu będzie brązowy medal mistrzostw świata.

Czy Biało-Czerwoni są gotowi na to bardzo ważne spotkanie?

- Nie byliśmy wiele razy w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy w stanie myśleć tylko o tym meczu, który teraz mamy zagrać. Nie mieliśmy spokojnej nocy. Tak zawsze jest, kiedy grasz dzień po dniu. Musisz być w stanie zapomnieć wszystko i skoncentrować się na tym, co musisz robić na boisku. Jesteśmy rozczarowani wczorajszym meczem, ale musimy walczyć o brązowy medal - powiedział trener.

Wysłannik Polsatu Sport na Filipiny Marcin Lepa zapytał też trenera Polaków o skład na mecz z Czechami.

- Zaczniemy tak, jak wczoraj - stwierdził Grbić.

To oznacza, że wyjściowy skład reprezentacji Polski prezentuje się następująco: Marcin Komenda, Kewin Sasak, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak (L).

Mecz o brąz MŚ siatkarzy: Polska - Czechy. Gdzie oglądać?

Transmisja meczu o trzecie miejsce na MŚ siatkarzy Polska - Czechy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 8:15. Studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 7:00.

